U TAMPONIMA PRONAĐENI TEŠKI METALI, ARSEN I OLOVO: Stručnjaci otkrili da li ste u opasnosti ako ih koristite

Nova studija ispitala je sastav tampona i otkrila teške metale. Ipak, stručnjaci kažu da je potrebno više istraživanja.

Oko 80 odsto žena koristi tampone u menstrualnom ciklusu. Ipak, najnovije istraživanje bavilo se potencijalnim zagađivačima u tamponima i pitanjem da li predstavljaju rizik po zdravlje. Istraživanje UC Berkeley otkrilo je da mnogi tamponi na tržištu, uključujući organske i neorganske, mogu da sadrže toksične metale kao što su olovo i arsen. Istraživači su pogledali tampone koji se prodaju u SAD-u i Evropi.

"Neki tamponi su imali veće koncentracije jednog metala, a niže koncentracije drugog. Nije postojao određeni tampon koji smo testirali i koji je izgledao da ima nižu koncentraciju svih metala", kaže Dženi A. Širston za TODAY.com i napominje da su njene kolege i ona počeli da istražuju tampone nakon što su primijetili da ima malo podataka o njihovim komponentama u literaturi.

"Postojao je istorijski tabu oko menstruacije. To ne utiče samo na nas u našim društvenim životima. To takođe utiče na naučna istraživanja i mislim da je to jedan od razloga zašto nismo imali toliko istraživanja o proizvodima za menstruaciju", istakla je.

Dr Mičel Kramer, ginekolog u bolnici Huntington Hospital Northwell Health, kaže da je studija "revolucionarna" i da "ukazuje na potrebu da proizvođači tampona sprovedu više testiranja svojih proizvoda".

"Ne znamo da li se bilo koji od ovih metala apsorbuje va**nalno, što je ključno", kaže dr Dženifer Linkoln, ginekolog i autor knjige "Hajde da pričamo o tamo dolje: ginekolog odgovara na sva vaša goruća pitanja, a da vas ne bude sramota što pitate".

Istraživači dodaju da je jedno od ograničenja studije to što ne znaju da li metal uopšte može da iscuri iz tampona.

"Testirali smo samo da li su ovi metali prisutni u tamponima ili ne. Ne znamo da li izlaze", rekla je Širston.

Šta treba da znate o studiji?

Tamponi i toksični metali

Rad je objavljen u časopisu Environment International, a istraživači su pregledali 30 različitih tampona od 14 brendova kako bi odredili nivoe metala u tamponima. Pronašli su "mjerljive koncentracije" svih 16 metala koje su tražili, uključujući neke toksične metale, kao što su olovo i arsen - u svim testiranim tamponima.

Međutim, istraživanje ne zaključuje da testirani tamponi i drugi na tržištu nisu bezbjedni. Širston se nada da ljudi neće "paničiti" zbog studije.

"Samo nam treba više informacija. Ono što bih željela, to je da ohrabrim ljude da podrže više istraživanja i postavljaju više pitanja o ovome kako bismo pokušali da istražujemo o menstrualnim proizvodima i kako bi menstruacija bila prioritet. Ovi metali su pronađeni u različitim količinama, pri čemu su neki veći u organskim tamponima, poput arsena. Ne znamo koji su brendovi testirani jer je ovo bilo nepoznato u studiji, što znam da je frustrirajuće", istakla je Širston.

Da li su tamponi bezbjedni?

Da, i dalje je bezbedno koristiti tampone, kažu stručnjaci.

"Ljudi ne moraju da paniče. Nismo utvrdili da su ovi proizvodi opasni ili da uzrokuju da se ljudi zaista razbole. Mislim da to nije slučaj. Mislim da su ovi nivoi ovih teških metala veoma niski", kaže Karmer.

U saopštenju za štampu se takođe navodi da "nije jasno da li metali otkriveni ovom studijom doprinose bilo kakvim negativnim efektima na zdravlje". Širston kaže da ona i njene kolege trenutno istražuju "da li metali mogu da izađu iz tampona".