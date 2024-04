TREBA NAM 7 DO 10 GODINA DA POSTAVIMO DIJAGNOZU! Ova bolest može da dovede do neplodnosti, ali problem su simptomi

Endometrioza je bolest koja se teško otkriva, a u nastavku saznajte sve o simptomima i liječenju.

Izvor: Prva TV

Svaka 15. žena u Srbiji boluje od endometrioze, a oko 16 miliona njih u EU, navodi Prva. Simptomi mogu da budu razni, od jako bolnih menstruacija, pa do nadutosti i mučnina. Ukoliko se ne liječi adekvatno i na vrijeme, može da dovede i do neplodnosti. O terapiji, liječenju i razlozima zbog kojih se dijagnoza teško uspostavlja, govorila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj dr Ivana Rudić Biljić Erski, specijalista ginekologije i akušerstva.

"Endometrioza je jedno hronično progresivno upalno oboljenje koje karakteriše prisustvo tkiva sluznica materice iznad njene šupljine. Ona može da zahvati bilo koji organ u tijelu žene. To su najčešće jajnici, jajovodi, mišićni dio materice, ali može da zahvati crijeva, mokraćnu bešiku, pluća, centralni nervni sistem i kožu. To je trenutno najkontroverznija bolest u ginekologiji jer ne znamo iz kog razloga se javlja. Ono što znamo, to je da se javlja u reproduktivnom periodu, između 18. i 45. godine. U porodicama gdje su majke i sestre obolele od endometrioze, stopa je 6 do 9 puta veća da se javi u toj familiji nego u opštem dijelu populacije", istakla je dr Rudić Biljić Erski.

Kako nastaje endometrioza? "Godinama se proteže teorija kako nastaje endometrioza. Ona nastaje kao posledica retrogradnog vraćanja krvi u toku menstruacije kroz jajovode. Onda se postavlja pitanje zašto svaka od nas ne oboli. U poslednjih par godina studije su pokazale da endometrioza, pored genetike i hormonske potpore, ima imunološku stranu. Utvrđeno je da žene koje imaju autoimuna oboljenja, imaju dva do tri puta veću šansu da dobiju endometriozu u toku života. Faktor rizika za nastanak endometrioze jeste rana menstruacija, a pod time mislimo na menstruaciju prije 12. godine života. Zatim kratki menstrualni ciklusi, ispod 21 dana, obilne menstruacije, abnormalnosti materice, gojaznost, prekomjerna upotreba kofeina", otkrila je doktorka.

Simptomi endometrioze: "Najčešći simptomi koji se javljaju jesu bolne menstruacije, bolni odnosi, obilne menstruacije. Međutim, u poslednjih par godina javljaju se simptomi koji se poklapaju sa simptomima nekih drugih organa, ne samo male karlice. To su često dijareja, opstipacija, nadutost, urinarne smetnje, bol u lumbalnom delu kičme, anksioznost, depresija, glavobolja, vrtoglavica. Upravo ta široka simptomatologija dovodi do toga da nam ta bolest ostaje dosta dugo ispod rada. Te pacijentkinje nisu na vrijeme prepoznate i zato nam je kašnjenje u dijagnozi nekih 7 do 10 godina, što je dug vremenski period", rekla je dr Rudić Biljić Erski i dodala da je najveći problem što mnoge žene nemaju simptome.

"Oko 10 do 12 odsto pacijentkinja nema nikakve simptome. Sa svim ovim simptomima javlja se oko 110.000 do 150.000 žena u Srbiji. Na redovnom ginekološkom pregledu mogu da se vide isključivo promjene koje su evidentne ultrazvukom ili magnetnom rezonancom. To su najčešće tzv. čokoladne ciste, odnosno endometriotične ciste. Međutim, masa žena ima promjene koje se ne vide ultrazvukom. Možemo da ih dijagnostikujemo samo standardnom procedurom, a to je laparoskopija. Tada potvrdimo šta smo vidjeli na ultrazvuku i magnetu ili vidimo ono što pacijentkinja navodi, a to je duboka pelvična endometrioza. To su male sitne promjene na površini materice, trbušne maramice koje su od 0,5 do centimetar", objasnila je doktorka.

"Liječenje može da bude medikamentozno, hirurško ili kombinovano. Šta ćemo da upotrijebimo, zavisi od toga koliko je pacijentkinja stara, da li je rađala, koji su joj simptomi i koji je stepen endometrioze. Uglavnom se opredjeljujemo za medikamentoznu terapiju kod pacijentkinja koje su mlade i kod pacijentkinja za koje znamo da će da uđu u menopauzu", rekla je dr Rudić Biljić Erski.