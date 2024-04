"DOLAZE MI DJEVOJČICE OD 17 GODINA SA INVANZIVNIM RAKOM MATERICE" Dr Jeremić otkriva kardinalnu GREŠKU koju žene prave

Doktor Igor Jeremić otkrio je kako i na koji način je moguće spriječiti rak grlića materice.

Izvor: Kurir TV

Rak grlića materice je česta pojava, a tome svjedoči podatak da svakog dana od ove bolesti umire najmanje jedna žena, a obole čak četiri žene. Rana prevencija je nešto što čuva glavu.

Dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije i akušerstva, gostujući na televiziji Kurir govorio je o nastanku i dijagnostici HPV infekcije koja je sve prisutnija kod mlađe populacije.

On je ukazao na ključne probleme koji mnoge žene zanemaruju i na taj način sebe dovode u opasnost od nastanka raka grlića materice.

Veliki je broj oboljelih, prije svega mladih djevojaka od HPV virusa, tačnije od prekanceroze na grliću materice. Kada kažemo naša statistika, nije ništa bolja u Evropi, samo što je drugačiji pristup , drugačiji protokol pa se to ne vidi tako realno kao kod nas. Verujte mi da je taj pogled na problem mnogo bolji kod nas, nego u Evropi jer mi dolaze pacijenti iz cijele Evrope i tačno vidim na čemu se radi, kako se zasniva dijagnostika i gdje su pravi propusti. Ovdje kod nas, naši pacijenti imaju priliku da rade neke stvari koje u Evropi nisu moguće - objasnio je doktor Jeremić.

Dr Jeremić je objasnio kako funkcionišu preventivni pregledi i zbog čega ne daju najjasniju sliku realnog stanja.

Tu ima jedna druga stvar, kad kažete preventivni pregled, vjerovatno vi kao žena znate, to je ono "idem na komplet ginekološki pregled", je l' tako? Komplet ginekološki pregled je radila nekad moja majka, ja mislim da je to ona komunistička tvorevina, nasledna iz preduzeća, idemo na sistematske preglede. To više nije to, ne mislim nije to, nego tu nema prave dijagnostike. Danas, volim da kažem, ideš kod najboljeg za grlić, ideš kod najboljeg koji će ti voditi trudnoću, ideš kod najboljeg za sterilitet i tad se postižu pravi rezultati- rekao je doktor i dodao:

Ovdje može da se stvori lažna slika o tome da je sve u redu. I obično kada mi pacijentkinje dolaze striktno zbog ovog problema na grliću materice - ja se samo time bavim, proteklih 17, 18 godina, i kažu: "Doktore, pa ja sam bila na sistematskom, kažu mi da je sve u redu..." Kad pogledam kolposkopski, znači kao osnovna dijagnostička metoda za patalogiju grlića materice, ja imam šta da vidim. Vidim HPV infekciju.

Šta je problem? Problem je sledeći - vi čujete od pacijentkinje "Imam ranicu na grliću materice". Taj termin, za onoga ko se bavi patologijom grlića materice ne postoji, nema ranice, imate promenu na grliću materice, znači koja može biti izazvana bakterijskom gljivičnom infekcijom i izazvana HPV virusom. Ova druga stvar je za nas bitna, zato što je HPV taj koji izaziva promene i karcinom na grliću materice - objasnio je dr Jeremić.

Zbog čega papa nalaz nije najbolja dijagnostička metoda na koju se možemo osloniti?

I šta se dešava? Dešava se sledeća stvar, sve se oslanjamo, imate ranicu, dođe devojka "Dobar vam je papa nalaz". Vi uzmete samo na papanikolau samo površne ćelije, znate, uzmete površne ćelije i dobijete nalaz da je uredan . Sledeća stvar koju lekar kaže, koji nema iskustva - "Pa dođite za 6 meseci, uredan je papa, pratićemo" Devojka pita: "Dobro, šta da radim, pošto već imam promenu? Šta da ja radim po tom pitanju i kako dalje da se ponašam?". "Radite na imunitetu". Je l' vi znate šta znači radite na imunitetu? I ako kažete mladoj devojci od 20, 21 godinu, radite na imunitetu, koja eventualno studira, mora da položi ispite, kako se hrani, kada spava... Znači, odmah da kažemo, to nije ključ, niti terapije, niti dijagnostike - rekao je doktor i objasnio kojom brzinom HPV infekcija kod mladih devojaka napreduje:

HPV infekcija kod mladih devojaka napreduje. Kada kažem mladih, ja govorim o devojčicama 16, 17, 18, 19, 20 godina. Ja sam imao devojčicu od 17 i po godina sa mikroinvazivnim karcinomom grlića materice. Znate šta to znači? Kod njih napreduje HPV infekcija 10 puta brže, nego kod odraslih žena. Tu HPV virus ima maligni potencijal. Nešto za šta je nekad bilo potrebno 5 do 10 godina, sad je potrebno 5 do 10 meseci. Znate, od prvog nezaštićenog seksualnog kontakta. Zato uvek kažem, nema praćenja.

Šta je rešenje?

Rešenje je da odmah pristupite uklanjanju nečega što nije normalno. Ili kad kažu: "Radila sam spaljivanje ranice na materici". Pa čekajte, da li je grlić drvo da se spaljuje? Pa to su drakonske stvari, u 21. veku da nešto spaljujete. I postavlja se pitanje, zašto posle takve intervencije ta ista osoba ima problema, kaže, vi to što radite doktore, tu intervenciju, imaće sjutra problema sa, da zatrudni, da iznese trudnoću... Da, kad spaljujete grlić koji ostavlja oštećenja, a uopšte nema terapijskog efekta. Spaljivanje grlića znači da uništite taj površinski sloj od par milimetara, ali HPV infekcija je infekcija na preskok. Vi ovdje spalite 2, 3, na četvrtom milimetru već imate fokus od milimetar sa karcinomom grlića materice. Zato se promena uklanja u potpunosti i onda dobijate pravi rezultat - kaže doktor Jeremić i nastavlja:

Vi znate kakva je današnja omladina uopšte i kako se danas živi. Brzo se živi i sve se brzo i dešava. Zaštita je jedina preventiva danas, kondom naravno - ne štiti 100%, štiti 85 %, ali onda kad mene pitaju: "Doktore, a ovih 15%?", pa bolje 85% zaštite, nego nula posto zaštite. Tako da je to jedna preventiva.

Nema simptoma

Ono što je bitno jeste da ova bolest, kako je mogu nazvati nema simptome. Djevojčice se obično javljaju kada dođe do pojave nekih od manifestacija, niskorizičnih virusa. To su kondilomi. Međutim, one nemaju manifestacije infekcije visoko i srednje rizičnim virusima koji izazivaju prekanceroze i kanceroze materice. Obično se javljaju slučajno, pojačan sekret, poremećaj krvarenja što uopšte nema dodirnih tačaka sa HPV virusnom infekcijom - rekao je dr Jeremić.

Karcinom danas mnogo brže napreduje nego ranije

Taj poremećaj krvarenja, poremećaj ciklusa, razumijete. I onda tada slučajno dijagnostikujemo. Još ako ode kod nekog ko neće da im uradi kolposkopiju ili ne razume se tako u taj proces, onda dolazimo upravo do tih problema, gdje ja imam u poslednjih 6 mjeseci devojčice starosti od 17 do 21, 22 godine, to su mlade djevojke imam preko 50 teških prekanceroza CIN III. I kad ih pitam: "Pa kada ste imali prvi seksualni odnos?", uvek je odgovor prije 6 do 12 meseci, znači to je dovoljno, nema više kao ono u knjigama što sam ja učio da je dovoljno 5 godina, do 10 za karcinom, veruje da je danas dovoljno godinu, godina i po dana zato što se drugačije živi, drugačiji je potencijal malignog HPV virusa i drugačiji je pristup prema životu - zaključio je doktor Jeremić.