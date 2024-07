SE*S NA PUN ILI PRAZAN STOMAK NIJE ISTI! Doktor otkriva iznenađujući efekat na muškarce

Šta je bolje, imati intimni odnos na pun ili prazan stomak?

Izvor: Youtube/Screenshot/The Planet Clips

Vođenje ljubavi pre jela može da poboljša performanse muškarca, piše Medical Daily. I sve to ima veze sa protokom krvi. Kada ste jeli, protok krvi u vašem telu je usmeren na vaš probavni sistem. To znači da je manje krvi u donjem delu tela. Kada vam je stomak prazan, energija vašeg tela i protok krvi nisu ometani, pa su dostupni za intimne aktivnosti.

"Kada jedemo veliki obrok, moramo da svarimo tu hranu, a za to je potrebno mnogo energije. To možete da primetite dok varite. Nemate osećaj da imate dovoljno energije za intimni odnos. Pospanost može da prati pun stomak, što opet može da bude problem kada pokušavate da postignete e*ekciju. Da li to znači da sve intimne odnose treba imati kada ste gladni? Ne baš. Odnos kada ste gladni možda nije tako prijatan", kaže dr Felis Gerš.

Prema studiji iz 2023. objavljenoj u časopisu Psychophysiology, i muškarci i žene možda neće dobiti isto zadovoljstvo od fizičkog dodira ako su gladni, a to ima veze sa hormonom gladi grelinom. Studija je obuhvatila 67 učesnika oba pola. Nakon sprovođenja eksperimenta, koji je uključivao lagano dodirivanje kolena učesnika na dan kada nisu jeli i drugog dana kada su bili siti, kao i gledanje njihovih snimaka mozga, istraživači su otkrili da su volonteri prijavili da doživljavaju niži nivo zadovoljstva na dan kada nisu jeli.

Dakle, kada muškarci i žene treba da imaju odnos radi optimalnog zadovoljstva?

Ne postoji jedinstven odgovor. Ako je prazan stomak ono što vas čini zadovoljnim, onda je to najbolje. Međutim, ako vam glad smeta, bolje bi bilo da nešto pojedete pre toga. Neke namirnice mogu da budu afrodizijaci, dok druge rade suprotno. Dok povrće krstaša, gazirana pića i hrana bogata vlaknima kao što su voće i integralne žitarice, mogu da povećaju rizik od gasova ili podrigivanja tokom odnosa, kafa može da ometa uzbuđenje povećanjem hormona stresa, a slani obroci mogu da blokiraju sposobnost postizanja vrhunca.