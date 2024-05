OVAKO JE GLASIO VIC O TITU ZBOG KOJEG JE NOVINARKA SA 22 GOD. ZAVRŠILA NA GOLOM OTOKU: Brat je nije prepoznao po izlasku

O Golom otoku, poznatom zatvoru za političke zatvorenike iz perioda SFRJ se dosta priča ali i dalje se ne zna dovoljno. Mnogi su na ovom „pustom ostrvu“ završili jer su ispričali šalu, vic, otpjevali pjesmu ili našli se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme.

Izvor: Printscreen Youtube / Filmske novosti

Jedna od najpoznatijih pjesama ispjevanih o Josipu Brozu „Druže Tito ljubičice bijela“ koštala je mladu novinarku Ženi Lebl dvije i po godine robije na Golom otoku, gdje je završila kada joj je bilo samo 22.

U to vrijeme o Ženi, Beograđanki jevrejskog porijekla, nije se puno znalo, ali nije ni smjelo mnogo da se piše o periodu koji je provela na Golom otoku. Jedan od tekstova o njoj 2013. godine objavila je Politika, list u kojem je radila dok je nisu uhapsili zbog vica o Josipu Brozu Titu koji je jednog jutra prepričala u redakciji, piše Politika.

Izvor: Profimedia

„Kolega joj je jednom ispričao šalu kako je Jugoslavija pobijedila na međunarodnom takmičenju u cvijeću jer je uzgajala ljubičicu od 100 kilograma, aludirajući na pjesmu „Druže Tito, ljubičice bijela, tebe voli omladina cijela“. Pošto je prepričala vic u redakciji, po Ženi Lebl dolaze dva udbaša jer je, rekoše, govorila protiv Tita i nije prijavila narodnog neprijatelja od kojeg je čula sporni vic.

Odvode je u zatvor UDB Glavnjača, potom u logor Ramski rit, pa u Zabelu, Grgur na kraju na Goli Otok. U pet zatvora, gdje je od aprila 1949. do oktobra 1951, od nje su tražili da promijeni mišljenje i prizna krivicu. Ispisana je potom i iz „Udruženja novinara”.

Kada je bila puštena na slobodu, njen brat Saša, kada ju je vidio, rekao je da izgleda kao povratnici iz Aušvica. U Beogradu niko nije imao razumijevanja za povratnicu sa Golog otoka. Ima ga samo u uskom krugu svoje porodice. Jedini izlaz bio je iseljenje u Izrael. Uz mnogo komplikacija dobila je pasoš. U Haifu je stigla preko Italije.

U proljeće 1986. srela se sa Danilom Kišom u Jerusalimu. Tokom njihovog razgovora pojavila se Eva Nahir Panić, bivša zatočenica Golog otoka. Evino pripovijedanje o Golom otoku Kiš sluša potresen činjenicama i tek tada saznaje da je i Ženi bila na tom strašnom mjestu. Pisac do tad nije znao da je ne samo na Sv. Grguru već i na Golom bio ženski logor, i smatra da to mora biti dokumentarno filmsko svjedočanstvo. Serijal „Goli život“, u režiji Aleksandra Mandića, koji je od 12. do 15. februara 1990, u četiri epizode, vidjela cijela Jugoslavija, objelodanio je tu činjenicu.

Izvor: Profimedia

Kiš, koji je podsticao Ženi da od sinopsisa napravi knjigu, nije doživio da vidi ni serijal ni plod svoje inicijative. Knjiga „Ljubičica bijela“ u Izraelu je dobila epitet bestselera, a u Srbiji se, te iste 1990, objavljuju i plodovi njenih studija. U njoj je opisala jeziva iskustva iz logora, a mnogi do tada nisu ni znali da je tamo bilo i žena“, navodi Politika.

“Samo žedni znaju cijeniti vodu. Bile smo okružene morem, a žedne do ludila”, jedan je od citata njene knjige koja svjedoči o bolu, mukama ali i poniženju Ženi Lebl koja je rođena 1927. u Aleksincu, a od 1933. porodica Lebl živjela je u Beogradu. Istraživačkim radom Ženi Lebl bavila se do posljednjeg trenutka svog života.