Titov unuk ispričao koja je bila poslednja želja doživotnog predsednika SFRJ.

Izvor: YouTube/Screenshot/British Pathé

Unuk doživotnog predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Joška Broz svojevremeno je otkrio javnosti neke od najvećih tajni u vezi sa njegovim dedom, čuvenim Josipom Brozom Titom.

Sa Brozom je poslednji put razgovarao u Ljubljani, prije njegove prve operacije. "U cijeloj toj muci sjetio se da je obećao da će mi dati jedan njegov karabin i pištolj za lov. On me je pozvao kod njega i dao mi karabin i pištolj", rekao je Joška. Kada je doživotni predsjednik umro, u medijima se prenijela vijest da je datum smrti fingiran. Međutim, Joška je to oštro demantovao.

"Ispostavilo se da je operacija kasno urađena. Gangrena je krenula već na bubrege, onda sepsa, a zatim vještačka koma... Branko Lalević je isključio taj aparat tada. Zašto to pričaju? Taj čovjek je mrtav, što ga stalno vraćamo iz groba? To su sve gluposti, dodao je.

Istakao je da se sjeća svakog poslednjeg trenutka sa dedom. "Sada pričaju da je zvao popove, govorio na stranim jezicima i pjevao neke pjesme kineske i japanske... Kako zvao kad je bio u komi? Ljudi, nije progovorio nijednu jedinu riječ, jedino mu se, poslednje veče, to je bila subota, mrdnula desna obrva. Ja sam u nedelju ujutru krenuo za Beograd, da uzmem čiste stvari i završim neke poslove. Samo što sam došao, javili su da je umro. Ja sam samo rekao da nikome nište ne govore dok ja ne stignem. Odmah sam se vratio u Ljubljanu, ja sam ga ubacio u kovčeg, prisustvovao sam kada je taj sanduk zavaren", ispričao je ranije Joška Broz.

Naglasio je da je pred smrt od njega zatražio da mu ispuni jednu želju. "Stavio sam mu prsten na ruku. To je bio njegov prsten. On je to tražio. To je prsten koji je dobio od Staljina na poklon i sa njim je sahranjen. Posle se pojavila kopija takvog prstena i prodavana je po Zagrebu", zaključio je.