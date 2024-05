IMALA JE 20 GODINA KAD SE SMJENJIVALA SA 11 ŽENA U KREVETU OŽENJENOG ČOVJEKA: Služile mu za intimne odnose

Ispovijest žene koja je sa 20 godina spavala sa šeikom, smjenjujući se u njgovom krevetu sa još 11 žena.

Izvor: Printscreen/YouTube

Početkom 1980-ih, Džil Dod bila je 21-godišnja manekenka, živjeći kao "žena za zadovoljstvo" jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, milijardera Adnana Kašogija.

Bio je dvije decenije stariji od nje, ali je to nije spriječilo da se preseli kod njega u harem.

Tada je imala 20 i kako je priznala, bila je jako naivna. Već prvi susret obilježio je jedan čudan i bizaran detalj. Šeik joj se predstavio tako što se isjekao i sosptvenom krvlju na njenoj ruci napisao "volim te".

"Povukla sam rukav i on je napisao "volim te". Bila sam šokirana. Pomislila sam "Bože, to je krv", ali sam istovremeno mislila da je to slatko i duhovito", rekla je Džil.

"Shvatila sam da nikada nisam upoznala tako inteligentnog, rječitog i zabavnog čovjeka poput Adnana, oca petoro djece koji je imao 44 godine. Da, bio je nevjerovatno bogat, ali je imao i neku mirnu snagu. Polako sam padala na njegov šarm", otkrila je Džil.

Bogati šeik ju je obasipao pažnjom i skupim izlascima, vodeći je na romantična putovanja širom svijeta. Džil se ubrzo zaljubila u njega, te je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu da bude jedna od njegovih 11 žena.

U trenutku njihovog poznanstva on je već imao ženu i petoro dece, dok je pored zakonite žene imao pravo i na 11 dodatnih žena "za zadovoljstvo", dok je Džil postala jedna od njih.

Adnan Kašogi bio je saudijski biznismen, trgovac oružjem i čovjek koji je imao nevjerovatan talenat za osvajanje i šarm na koji je Džil kao mlada i naivna djevojka pala.

"U tom trenutku sam postala članica Adnanovog harema, smjenjivala sam se sa drugim ženama da bih imala odnose sa čovjekom kojeg volim", napisala je ona u svojim memoarima.

Prije nego što su stupili u ovakav odnos, šeik joj je ponudio petogodišnji ugovor kojim se garantuje da će on imati prava na nju i da će mu biti na usluzi kada god on to poželi.

"Želim da brinem o tebi i želim da potpišem petogodišnji ugovor sa tobom. Obezbijediću ti sve što želiš, a ti ćeš mi biti na usluzi 24 sata dnevno", opisala je njegove riječi.

Vremenom Džil je osjećala veću ljubav prema Adnanu koji je neumorno flertovao sa drugim ženama.

"Kako u mjeseci prolazili, samo sam želela da budem sa Adnanom i nisam mislila o detaljima. Bio mi je dečko. Čak i kada je tu bilo još žena, nisam znala koje su žene za zadovoljstvo, ko povremene ljubavnice ili prijateljice sa kojima flertuje. Među nama ženama nije bilo nekih bliskih ljudskih odnosa", objasnila je Džil.

Izvor: Profimedia

"Rekreativno smo koristili kokain. Zaključali bismo se u sobu danima, vodili bismo ljubav, jeli, a naš lični kuvar nam je donosio hranu", ispričala je.

Vremenom, Džil je postajala sve ljubomornija i nije mogla da podnese takav stil života, a onda je odlučila da na sve stavi tačku.