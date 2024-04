Pem Šiver je otkrila do sada nepoznate detalja se početka karijere i otkrila svoju potresnu priču.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Ameriku je zatreslo priznaje Pamele Šiver! Ona je u eksklizivnom tekstu za engleski "Telegraf" otkrila da je kada je imala 17 godina bila u emotivnoj vezi sa svojim 50-godišnjim trenerom koji je u to vrijeme bio oženjen. Legendarna Šiver koja je u svoje vrijeme bila treća teniserka svijeta i vjerovatno najbolja dubašica svoje generacije osvojila je 21 grend slem u dublu, a sada je otkrila da je tek nedavno sa psihoterapeutom uspjela da shvati posljedice veze sa 33 godine starijim Donom Kendijem.

"Kada je pandemije promijenila moje poslovne planove prošle godine shvatila sam da ne mogu više to da odlažem, Konačno sam smogla hrabrosti da posjetim terapeuta i da se pozabavim iskustvima iz mladosti, a sada to želim da podijelim javno. Kratka verzija ove priče je da sam imala neprikladnu i štetnu vezu sa mojim mnogo starijim trenerom. Sve je počelo kada sam imala 17, a trajalo je pet godina. Moja glavna motivacija je da ljudi shvate da se ovo i dalje dešava i to često. Vjerujem da je iskorišćavanje u vezama između trenera i igračica alarmanto mnogo prisutno. Kada god čujem za vezu trenera i teniserke, kada god vidim muškog fizioterapeuta da radi na ženskom tijelu upale mi se alarmi", napisala je Pem Šiver.

Ona je poslije teniske karijere ušla u medije i godinama radi kao stručni konsultant, pa smo mogli mnogo puta da pročitamo i čujemo njene komentare o Novaku Đokoviću. Ona sada ističe da je na oba plana bitno da se emotivni i profesionalni život odvoje.

"Želim da naglasim da je jako bitno da se postave profesionalne granice. Moje iskustvo sugeriše da kada odvojite ova dva dijela života ne samo da se emotivno bolje osjećate nego ste bolji i na terenu. Moja priča je počela na Božić 1971. godine. Našla sam poklon bon za teniske treninge, a kada sam se pojavila upoznala sam trenera Dona Kendija. Bio je Australijanac koji je osvojio dvije titule na Rolan Garosu u dublu. Imao je 42 godine, a ja devet. Sjećam se da je bio urnebesno smiješan i da smo se sjajno provodili, ali smo krenuli da radimo zajedno nekoliko godina kasnije. Tada je počelo putovanje koje će trajati deceniju i koje će me obilježiti na mnogo načina", počela je ona.

Ipak, kao jako mlada na VTA turu morao je neko da brine o njoj, a to je bio njen trener u koga se ona, nesvjesno, zaljubila. "Mora da sam imala 13 godina i Don mi je rekao da on i njegova žena idu u Adelejd na nekoliko mjeseci. Otišla sam kući i počela da plačem. Ušla sam u pubertet i zaljubila se u njega. Početkom 1978. godine počela sam da igram profesionalno sa 15 i po godina. Don mi je bio trener i bio je sa mnom na svakom meču narednih sedam godina. Pobijedila sam Martinu Navratilovu u polufinalu US Opena, ali sam izgubila finale od Kris Evert."

Ipak poslije velikog uspjeha uslijedio je i veliki pad, a onda je počela i veza sa 33 godine starijim oženjenim trenerom. "Usred moje loše forme Don i ja smo se našli u automobilu u Mineapolisu. Opet sam izgubila u prvom kolu i Don mi je pričao šta je trebalo da uradim drugačije. Počela sam da plačem i rekla mu da sam se zaljubila u njega. Ovdje su stvari trebale da se odvijaju drugačije. Jasno, on nije bio predator. Nije znao šta da radi, a nije htio da me izgubi", objasnila je Šiver.

Na kraju je veza trajala pet godina, a osim na emotivnom planu, ona je uticala i na najveće poraze i razočaravajuće rezultate na Grend slemovima. Jer je na Grend slemove dolazila supruga čovjeka sa kojim je Pem imala emotivnu vezu.

"I dalje imam pomiješana osjećanja oko njega. Da, tada je počela naša duga i neprikladna veza. Da, on je varao ženu sa mnom, ali bilo je tu mnogo toga iskrenog i autentičnog. I voljela sam ga. Bez obzira, on je bio odrastao i trebalo je da bude osoba od povjerenja. Tek poslije terapije sam počela da se osjećam manje odgovornom. Sada shvatam da je to bila njegova krivica. Moja veza sa Donom je bila traumatična za mene. Nuspojave našeg odnosa su se prelile u moj emotivni život i to mi je onemogućilo da imam normalnu vezu. Nastavila sam da se zaljubljujem u starije muškarce i imala sam problem da postavim granice. Veza je počela da bude i intimna i fizička, ali nismo imali odnose dok nisam napunila 20 godina, dvije i po godine nakon početka. Ali smo spavali u istoj sobi, radili smo sve što rade zaljubljeni. Don me nikada nije seksualno uznemiravao, ali bilo je emotivnog nasija. Osjećala sam toliko užasnih emocija i osjećala sam da sam sama. Najgora je bila ljubomora kada njegova žena Elen dođe na turnir", ispričala je Pem Šiver.