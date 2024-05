ZNATE LI ŠTA JE POGLED SMRTI" MEDICINSKA SESTRA TVRDI PO OVOME ZNA KADA ĆE NEKO UMRIJETI

Medicinska sestra podijelila je svoje fascinantno znanje o fenomenu poznatom kao "pogled smrti" objašnjavajući pravo značenje iza ovog uobičajenog znaka da se nekome bliži kraj života. Džuli Mekfaden je medicinska sestra koja vodi brigu o ljudima na samrti.

Izvor: Kurir/ Tiktok

Takođe, stekla je veliki broj pratilaca na društvenim mrežama dijeleći svoje znanje o tome kako pomoći ljudima da prevaziđu strah od smrti.

Nedavno je na TikToku objavila video u kojem govori o nečemu što ljudi često rade kad umiru, otkrivajući kako je uobičajeno da im se oči "ukoče" gledajući u jednu tačku. Objasnila je: "Ako ne znate mnogo o tome šta se događa u vašim poslednjim trenucima, neke stvari se dogode većini ljudi".

"Jedna od stvari se zove samrtnički pogled, a to je kada se nečiji fokus zaglavi na dijelu sobe, i šta god učinili - čak i ako pucnete prstima tačno ispred njihovog lica - oni neće pomjeriti svoj pogled", objašnjava.

"Ponekad samo zure u prazno. Ponekad pričaju s nekim ko nije tu. Ponekad imaju veliki smiješak na licu, kao da vide nešto što im donosi radost. To je ono što zovemo ‘pogled smrti’, dodaje. Džuli je ispričala da ljudi često uz ‘pogled smrti’ imaju i nešto što se zove ‘vizije kraja života’, gdje osoba koja umire misli da vidi nekoga koga voli, a ko je već preminuo.

"Ponekad će voditi razgovore ispred nas s tim ljudima koje mi ne vidimo", rekla je o čudnim stvarima koje se događaju. Prisjećajući se jedne jezive priče, ispričala je kako je posjetila starca koji je pokazivao znakove da mu se bliži kraj i koji je "gledao u smrt" i imao "vizije kraja života". Objasnila je da se žena brinula o njemu, oboje su imali skoro 100 godina i bili su zajedno 70 godina.

"Njih dvoje sam odmah zavoljela. Bili su tako, tako, tako slatki’, rekla je Džuli. "On je bio ono što ja zovem 'prijatno zbunjen', dodala je Džuli, misleći da nije bio dobar u razgovaranju ili razumijevanju svega. Džuli je primjetila da bi joj se nasmiješio, zatim skrenuo pogled kao da je nešto vidjeo, a zatim bi se jako nasmiješio. "I nastavio je to da radi sve vrijeme dok sam bila tamo... Kad je to učinio, nisam mogla da ga natjeram da me pogleda. Onda bi se odjednom nasmiješio", prisjetila se.

Džuli je razgovarala sa suprugom tog čovjeka o ovim znakovima jer uvijek smatra da je važno da porodice znaju da to može da znači da bi mogli uskoro da umru. Objašnjavajući da se ti događaji obično dešavaju nekoliko nedjelja ili mjesec dana prije nego što neko umre, Džuli se nije iznenadila kada je supruga priznala da je primjetila da je njen muž imao "pogled smrti" više puta dnevno otprilike nedjelju dana.

Kad je supruga konačno uspjela od njega da dobije odgovor o tome šta gleda, a Džuli priznaje da se to ne događa često, muškarac je rekao da vidi Isusa. Džuli je naglasila da poenta priče nije u tome da on vidi Isusa, već da je srećan i nasmijan.

Međutim, odatle je priča krenula čudnim putem. Tokom posjete supruga je odvela Džuli u dnevnu sobu i počela da joj pokazuje porodične albume. Spomenula je da joj je sestra nedavno preminula i kako su svi bili bliski, nije imala srca da kaže mužu za sestrinu smrt, misleći da će ga to samo rastužiti i da će on to ionako brzo zaboraviti .

Nakon otprilike nedjelju dana što je to krila od njega, popustila je, zbog osjećaja krivice, i odlučila je da kaže mužu da je njena sestra - njegova svastika - preminula. Na to je on mirno rekao svojoj ženi da on to već zna - jer mu je njena sestra rekla. Svojoj je supruzi rekao: "Došla mi je prošle nedjelje i rekla da je umrla". Dodao je i da se smiješila i da je u redu sa svojom smrću. "Naježim se kad pričam ovu priču", priznala je medicinska sestra.