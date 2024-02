36 GODINA SVAKI DAN JEDE U MEKU, SAD SLAVI 100. ROĐENDAN! Ne planira da stane, a svi se pitaju kako mu je to uspelo

Veteran iz Drugog svetskog rata već 36 godina odlazi u popularni restoran brze hrane i to svakog dana, a sada je doživeo stotu!

Zan Vajt iz Amerike proslavio je 100. rođendan. Ono što je veliku pažnju javnosti privuklo, jeste to što veteran iz Drugog svetskog rata svaki dan jede u Mekdonaldsu i to 36 godina. On doručak u popularnom lancu brze hrane naziva tradicijom, a čak je osnovao posebnu grupu za starije osobe koja se zove "Klub penzionera koji jedu van kuće". Ova grupa uključuje desetak njegovih prijatelja.