Erling Haland je otkrio šta inače jede iako drži dijete.

Izvor: Profimedia

Najbolji napadač današnjice Erling Haland (23) često djeluje kao "čudo prirode", ali to nije slučajnost. Snaga i mirnoća dolaze i od načina ishrane koju Norvežanin godinama primjenjuje i striktno se drži svoje dijete, međutim sada je navijačima otkrio da postoji i jedno jelo koje "tajno jede", a koje ne bi smio - bar po svojim načelima.

Iako se trudi da poštuje sve što njegovi nutricioniste traže, ipak je "samo čovjek" koji i sam nekada padne u iskušenje. "Ako varam svoje nutricioniste, onda jedem kebab picu", kazao je Norvežanin i sve u prvi mah zbunio ovim odgovorom, ali jasno je da je to pica koja je "nafilovana" mesom sa kebaba: "Kebab pica mi je stvarno najdraža hrana i stvarno je obožavam. Tako je dobro.. Brat i ja kada se okupimo takmičimo se ko će više pojesti".

Ono što je zanimljivo je da je Erling Haland ima zanimljivu ishranu koja podrazumijeva mnogo mesa, a vjeruje da mu to upravo i donosi ogromnu prednost na terenu: "Većina ljudi ne jede iznutrice poput kravljeg srca i jetre, ali ja to jedem. Kažu i da je govedina loša, ali ja to ne bih rekao", naglasio je Norvežanin.

Haland inače jede šest obroka dnevno i uglavnom svoju ishranu bazira na piletini i testeninama bez soli i ulja, konzumira dosta ribe i morskih plodova, ali očigledno je tu i mnogo stvari koje "odudaraju" od prosječne ishrane vrhunskog sportiste. "Kada je te 2017. godine došao u klub bio je nizak i iskreno nije bio tako dobar. Pomislio sam, možda će moći da igra u Norveškoj", rekao je jednom prilikom Holandov bivši saigrač Ruben Gabrielsen: "Kada se vratio u klub, bio je jeb**o ogroman. Bio je kao životinja i ubijao je sve na treningu. Svi su se smijali i pitali ko je ovaj čovjek? Od tog trenutka se sve promijenilo...".

Inače, Haland je skoro dva mjeseca bio van terena zbog povrede koju je zadobio uoči meča sa Crvenom zvezdom u Beogradu, a nedavno se vratio na teren. Očekuje se da će danas protiv Brentforda odigrati i prvi meč od starta za Siti od decembra.