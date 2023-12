GDE SU MI KLJUČEVI OD KOLA? DA LI TO UKAZUJE NA ALCHAJMERA!? Dr Ilić otkriva: "Mi svi zaboravljamo, ali ovo je razlika"

Neurolog dr Tihomir Ilić otkriva prve simptome Alchajmera!

Procene su da oko dvesta hiljada ljudi u Srbiji boluje od Alchajmerove bolesti. Osim što je najčešće vezana za starenje, kao faktori rizika za dobijanje Alchajmerove bolesti navode se povreda mozga, povreda glave, depresija, smanjena funkcija štitaste žlezde, povišeni krvni pritisak i šećerna bolest. Da li se spušta starosna granica onih koji oboljevaju od ove bolesti? Kako prepoznati simptome? Na ova pitanja, gostujući na Kurir TV, odgovorio je prof. dr Tihomir Ilić, neurolog.

"Sa moje profesionalne strane bilo bi pre smelo reći zaustaviti, ali u najmanju ruku lekovi koje primenjujemo su daleko delotvorniji i efikasniji, ukoliko se blagovremeno počne sa svime. Prosto, taj jedan vremenski tok se može na izvestan način devirati ukoliko koristimo prednost vremena u kojem otkrijemo. Naravno, to je nešto što je u javnosti opšte poznato", rekao je neurolog i dodao:

"Alchajmerova demencija se smatra demencijom koja je nastala u prvom redu u toj mnestičkoj domeni, odnosno vezano za zaboravnost. Ima ukupno nekih pet kognitivnih domena našeg intelekta s kojima funkcionišemo i prominentno i prva sumnja koja postaje na Alchajmerovu demenciju je zaboravnost", nastavio je dr Ilić i osvrnuo se na to kako ljudi u razgovoru sa drugima to previše neobavezno shvataju.

"Pa se to svede na ono, 'gde su mi ključevi od kola, da li je i to začetak?' Ne, mi svi zaboravljamo, prirodno je da zaboravljamo. Ja svaki dan zaboravljam ključeve od kola. Dakle, trebalo bi da se neki bitni životni događaj ili neke epizode izbrišu iz pamćenja. Da se propusti neki važan događaj, na primer, rođendan nekog bliskog ili nešto slično. Da ne govorimo o nekim ekstremima gde ljudi izađu iz stana, zaborave da zaključaju vrata, izađu iz kupatila, zaborave da isključe vodu i tako. To je već nešto preterano. Ali recimo u ovim aspektima da su neki životni događaji koji su čvrsto utemeljeni, da ispadaju iz fokusa, iz pažnje, to bi moglo da bude jedan simptom ili nagoveštaj opadanja intelektualnih sposobnosti, ne nužno Alchajmerove demencije", rekao je neurolog za kraj.

