BANANE ZA DORUČAK? NIKAKO, ŠEĆER RASTE! Doktor otkriva: Ako ih već uzimate, kombinujte ih sa ovim NAMIRNICAMA

Evo da li su banane pogodne za doručak!

Izvor: MONDO

Banane su izrazito zdrave i snadbevaju nas brojnim sastojcima koji su potrebni našem telu kako bi pravilno funkcionisalo. Međutim, važno je i kad ih jedete. U ovo doba dana nisu baš toliko korisne.

Stručnjak za ishranu dr Daril Džofti objasnio je da, iako izgledaju kao dobra opcija ujutru, banane nisu dobre za održavanje nivoa energije tokom dana.

"Banane izgledaju kao savršena opcija za ujutru, ali ako bolje razmislite, zaključićete da banane koje se pojedu same nisu najbolja opcija, jer su 25% od šećera i umereno kisele. One će vam dati brz podsticaj, ali ćete uskoro biti umorni i osećati glad. Naravno, važno je uključiti voće i povrće u svoju ishranu, a to ne znači da nikada ne treba da jedete banane. Samo treba da budete sigurni da svoju bananu uparujete sa nečim drugim".

"Bez balansiranja ovog doručka od banane sa zdravom masnoćom, mnoge prednosti banane se gube, dok se povećavaju nivoi šećera u krvi."

Umesto toga, on preporučuje uparivanje banana sa nečim što će neutralisati kiselinu i usporiti metabolizam šećera, što bi trebalo da spreči skok šećera u krvi i kasniji pad. On preporučuje da ga uparite sa nečim drugim, bilo masnim (zdravim mastima) ili začinima.

"Budući da su banane kisele, moraćete da neutrališete kiselinu da biste imali koristi od kalijuma, vlakana i magnezijuma bez navale šećera", rekao je za kraj.