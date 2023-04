AKO NE MOŽETE DA ZASPITE, POJEDITE OVU VOĆKU PRED SAN! Em ćete lepše da spavate, em nećete imati problema SA VARENJEM

Evo kako nam banane pomažu da lakše zaspimo!

Izvor: Lepa i Srecna

Banane su poznate po mnogobrojnim blagodetima za naš organizam. Vitamini i minerali u ovom voću pozitivno utiču na brojne funkcije u telu i takođe obezbeđuju miran san. Onima koji muče muku da se uspavaju banane su odlično rešenje.

Ovo voće bogato je kalijumom, magnezijumom, triptofanom (esencijalna aminokiselina), vitaminom B6, ugljikohidratima, te vlaknima, a sve to može vam pomoći da zaspite. Studije su pokazale da uzimanje 500 miligrama magnezijuma na dan može da poveća proizvodnju melatonina, hormona čiji nedostatak ometa spavanje, te smanjiti nivo kortizola (hormona stresa).

Osim hemijskih procesa u telu, koje potpomažu banane, one doprinose i osećaju sitosti zbog pektina koji sadrže. To će vam takođe pomoći da mirnije zaspite. Vrlo je bitno šta jedete pre spavanja jer to utiče kako na san tako i na probavu koja ga može omesti. Ako hrana nije razgrađena pre spavanja, organizam će vreme koje treba da potroši na odmor trošiti na razgradnju hrane.

Takođe, one održavaju zdravlje creva i probavnog sistema. Naime, prema studiji iz 2017. godine, fruktoza iz banane pojačava proizvodnju kiselina potrebnih za zdravlje creva, prenosi Ordinacija.hr. Zato, znate šta vam je činiti!