KAD JE KONOBAR TO PREPORUČIO, PITAO SAM GA DA LI JE DOKTOR! Jedino ovo povrće ima MOĆNI PROBIOTIK, jedite ga pre obroka

Da li je iščezla navika naših predaka kada je na stolu bila sezonska hrana i koliko na trpezi ima boja jeseni? Stiže hladnije vreme, a sa njim i malo teža hrana, kao i manje kretanja. Koliko smo disciplinovani kada je reč o pravilnoj ishrani i da li smo u zabludi kad kažemo da je najzdravija hrana koja se sprema kod kuće, otkrio u emisiji "Puls Srbije" prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog.

"Pošto sam iz Topole, a mnogo sam radio na Zlatiboru, ispričaću vam jednu priču. Kada se pođe iz Nove Varoši, put Aljinovića i Sjenice, ima jedan dobar restoran. Pre sedam dana sam bio tamo. Kažu mi: 'Dobar dan doktore!'. Pitam ih 'Šta ćemo?', oni kažu 'Sezonsku salatu'", rekao je dr Voja i objasnio:

"Malo mi je to bilo čudno. Kod njih je to polubareni kiseli kupus sa renom, seckanim belim lukom, malo vinskog sirćeta i rena. Ja sam se iznenadio i pitao čoveka koji mi je to preporučio da li je lekar. On kaže da nije, ali zna da je to zdravo", rekao je dr Perišić, a potom objasnio zašto je kiseli kupus veoma zdrava namirnica:

"Evo zašto je to zdravo. Prvo, kiseli kupus sadrži dosta vitamina C. Zašto treba piti rasol posle pića i velike klope? Zato što nadoknađuje vitamin C. Više ga ima u rasolu nego u limunovom soku. Zatim, to je prirodni probiotik - jedina biljka koja u sebi nosi klicu moćnog probiotika koji se zove flebodija", rekao je dr Voja, a potom preporučio šargarepu, cveklu i ren: "Šargarepa sadrži betakarotin koji je prirodni antioksidans. Ren je takođe jako koristan jer ima jaka antiinfektivna svojstva. Kada kijamo od rena, to je čišćenje", objasnio je dr Voja.

