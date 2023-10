NASTAVAK SAGE - Mitrović odgovorio JK na molbu za DUEL SA CECOM: Priznao da ne laže, već LAŽUCKA!

Željko Mitrović u par reči objasnio Karleuši kako stoje stvari!

Izvor: Pink screenshot

Nakon što je Željko Mitrović priznao da Jelena Karleuša nije zabranjena, JK je zatražila da gostuje u emisiji zajedno sa Cecom Ražnatović.

Na veliko iznenađenje svih, vlasnik Pink imperije je i na ovu "molbu" odgovorio. Željko joj je objasnio kako je život mnogo lepši kada se ne svađa, i kako život traje trideset hiljada dana, a svaki dan proveden u svađi je potpuno izgubljen.

Na to sve mu je pevačicin fan uputio poruku, gde ga je optužio da je lažov jer kako, on tvrdi, bipuju njeno ime kada god je neko hvali. I na to je Mitrović odgovorio, rekavši, kako on ne laže već lažucka, a da bipovanje obavljaju roboti, a ne ljudi.

