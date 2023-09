"ISTINA JE, TRUDNA SAM": Oglasila se Aleksandra Nikolić - izbio skandal ona kaže "niko i ništa me ne zanima osim NJE"

Pobjednica rijalitija Zadruga Aleksandra Nikolić, potvrdila da je u drugom stanju

Izvor: Instagram/alex_mima_official

Aleksandra Nikolić, pobjednica rijalitija Zadruga i bivša vjerenica Dejana Dragojevića, a potom i Filipa Cara, potvrdila je navode koji su danas osvanuli u medijima.

Aleksandra je otkrila da je u drugom stanju isti dan kada je Maja Marinković objavila prepisku sa Filipom Carem, ali o svemu ovome Nikolićeva nije željela da priča.

"Istina je, jesam trudna i nosim djevojčicu. To je trenutno cio moj svijet. Apsolutno me niko i ništa više ne interesuje sem nje. Trenutno razmisljam o tome kako da opremim bebinu sobicu i to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. Molim vas za razumijevanje i privatnost", rekla je Aleksandra.