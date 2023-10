MEDICINSKA SESTRA SE ZARAZILA BAKTERIJOM KOJA "JEDE MESO": Preživela sam SEPSU, a usledio je PAKAO koji nisam ni sanjala

Medicinska sestra iz Hrvatske borila se za život nakon što se zarazila bakterijom koja "jede meso".

"Gospođo Elda, kako ste? Jeste li živi? Pa kako se vama to desilo?"... Ovo su neka od najčešćih pitanja sa kojima se 64-godišnja Elda Žuvela iz Vele Luke susreće kada upozna svoje sugrađane, koji su znali da je u komi bila četiri nedelje. Poznaju je kao medicinsku sestru koja je četrdeset godina radila u ambulanti porodične medicine Doma zdravlja u Veloj Luci.

Rano je otišla u penziju zbog bolova u kičmi, a posle tri operacije ugrađen joj je novi kuk. Terapije kortikosteroidima učinile su svoje, a ponovljeni problemi sa kičmom ukazali su na mogući prolaps diska i savetovana joj je četvrta operacija. Želela je to da izbegne, ali šta se dalje dogodilo, medicinska sestra u penziji nije mogla da zamisli ni u najluđim snovima. Za hrvatsku Gloriju je otkrila neverovatnu priču - kako je preživela bakteriju koja "jede meso".

"Osećala sam strašne bolove u potkolenici, bilo je nepodnošljivo. Lekari su mi savetovali da se lečim deksametazonom. Negde na pola terapije, pojavile su mi se afte u ustima, osećala sam umor, ali sam to pripisala bolovima u kičmi. Nisam previše brinula o tome sve dok se jedne noći nisam onesvestila u kupatilu. Od tog trenutka do buđenja iz indukovane kome, četiri nedelje kasnije u Opštoj bolnici Dubrovnik, ne sećam se ničega. Imala sam sepsu uzrokovanu bakterijom koja 'jede meso', nekrotizirajući fasciitis", počela je Elda i dodala da nikada nije saznala kako je dobila bakteriju.

"Nikada nije ustanovljeno kako mi je bakterija dospela u levu potkolenicu. Noga je bila dobro, nije bilo rane, ništa me nije ubolo. Bakterija je već toliko oštetila tkivo i hrskavicu noge, da su lekari nameravali da je amputiraju. Međutim, vođeni činjenicom da uvek mogu da odseku nogu, odlučili su se za manje radikalnu, ali tešku operaciju. Isekli su nogu ispod i iznad kolena, sa jedne i sa druge strane i čistili tkivo devet sati. Zatim su pustili da zaraste bez šivenja kako bi dalje infekcije mogle brzo da se spreče. Kasnije su pokušali da je zašiju, ali je nastala nekroza", objasnila je Elda Žuvela.

Bubrezi otkazali, voda ušla u pluća

Bakterija je već toliko zavladala Eldinim telom, da su joj otkazali bubrezi i bila joj je potrebna dijaliza dok je bila u bolnici. Uz sve to, izgrizla je aspirator u ustima koji je imala u indukovanoj komi, deo joj je dospeo u pluća i morao je da se izvadi. Pojavio se edem u plućima, pluća su se punila vodom, lekari su uradili traheotomiju (cev kroz rez na vratu), a opšte stanje je bilo loše.

"Nije se znalo da li ću preživeti ili ne. Lekari su se borili za moj život. Tri puta su me oživljavali. Posle mesec dana kome, pred Božić prošle godine, došla sam kući, sa kateterom, nepokretna, u pelenama... Velike količine antibiotika koje sam morala da primam, dovele su do razvoja bakterije 'Clostridium difficile'. Stolicu sam imala sedam puta dnevno. Lekari su mi rekli da neću osećati ruke i noge, ali da će se osećaj vratiti za tri meseca", ispričala je Elda i nastavila:

"Imam sreću da mi je komšinica fizioterapeut, pa je dolazila dva puta dnevno. Vežbale smo, a ja sam posle mesec i po dana hodala. Prošla sam kroz težak period. I dalje hodam na štakama ili uz pomoć jedne štake, a kada se bol u kolenu opet javio, lekari su ustanovili da je došlo do retkog oštećenja kostiju. Rekli su mi da sam četvrta osoba u Hrvatskoj sa ovom dijagnozom", rekla je Elda Žuvela.

Savetovali su joj posebnu terapiju koja se daje svakih šest meseci ili svakodnevno injekcijama u stomak, ali se još uvek razmišlja o najboljoj terapiji za nju, za šta će se odlučiti kada se urade dodatne analize. U međuvremenu se snalazi sa štakama, bole je kičma i koleno, pomažu joj lekovi. Ipak, to nisu jedine komplikacije sa kojima Elda Žuvela živi nakon oporavka od sepse.

Dodatne komplikacije

"Noga je ostala oduzeta, nervi su oštećeni, prsti su 'pali', nemam osećaj u trećini noge, u stopalu i malo iznad nje. Uzimam lek za epilepsiju koji takođe pomaže u lečenju nerava. Ali bolovi su toliko jaki da ne mogu da izdržim, pijem lekove protiv bolova nekoliko puta dnevno, a ponekad su bolovi toliko jaki da ne mogu da spavam noću, dok me lek ne 'slomi'. Ujutru mi treba više vremena da ustanem i krenem sa štakama", objasnila je Elda.

Pije i lekove da poštedi bubrege. Tegobe joj izaziva i oštećenje nerava na jeziku koje je nastalo tokom nekog od pokušaja oživljavanja ili tokom zahvata dok je bila u indukovanoj komi. Oštećena joj je trećina jezika, ne oseća sve ukuse, a kada se vreme promeni, kaže, jezik joj više otiče i menja se ukus za hranu.

Buđenje iz kome trajalo dva dana

Elda kaže da je kao zdravstveni radnik znala šta je sepsa, a seća se i situacija tokom svog radnog veka kada su pacijenti umirali od sepse nakon infekcije u bolnici tokom rutinske operacije. "Tri do četiri dana pre nego što sam se onesvestila u kupatilu, osećala sam slabost, umor, izgubila sam apetit, ali sam sve to povezivala sa bolovima izazvanim promenama na kičmi. Kada sam ustala, veliki pritisak na leđa je ponovo aktivirao probleme. Otišla sam u KBC Zagreb, ispostavilo se da nije u pitanju prolaps diska, već cista", rekla je Elda i dodala da lekari nisu sumnjali da ima sepsu.

"Mislili su da je tromboza, čak su razmišljali da me vrate kući, ali su me zadržali na insistiranje porodice". Kada je potkolenica počela da bledi i otiče, bilo je jasno da se nešto akutno dešava. CRP je bio izuzetno povišen. "Često me pitaju da li sam videla tunel, belo svetlo, da li sam nešto sanjala dok sam bila u komi. Nisam videla ništa od toga. Ali sećam se buđenja iz kome, trajalo je dva dana i osećala sam se kao da će mi plafon pasti na glavu. Imala sam utisak da sam stisnuta i zbijena uz plafon, što me je unervozilo. Ali to je bilo samo priviđenje i sećam se glasa sestara: 'Gospođo Žuvela, ne mrdajte, brže će proći'", objasnila je Elda i dodala da joj humor pomaže.

"Uvek sam bila veoma aktivna i pozitivna. To mi pomaže u stresnim situacijama poput ove, čak i kada je moj muž dobio rak pluća i umro nakon četiri godine lečenja. Moja radost je moja porodica, moja deca, moji petogodišnji unuci blizanci, moj fizioterapeut mi je neizmerno pomogao, a veoma sam bliska sa bratom. Porodica mi je bila velika podrška i tokom hospitalizacije. Šalimo se da ću i 2024. plesati na 'Plesu sa zvezdama'. Zahvaljujući humoru, nisam pala u depresivno stanje. Imam i novu frizuru. Naime, kao rezultat svih terapija u bolnici, kosa je počela da mi opada i opadala je sve dok je nisam potpuno izgubila. Sada imam novu", rekla je Elda.

