PRIJA I FILIP NADMAŠLI BRENU I BOBU! Svadba za 900 zvanica, papreno skupe burme, kočija... Ovoliko je koštalo vjenčanje!

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović izgovorili su sudbonosno "da" 2018. godina, a o svadbenom veselju se pričalo mjesecima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mlada zvjezda Aleksandra Prijović održala je tri koncerta u krcatoj beogradskoj Areni, zakazala još četiri u zagrebačkoj najvećoj dvorani, kao i tri koncerta u Nišu! Njena vrtoglava popularnost, koja je počela u Zvezdama Granda, krenula je da raste posle udaje za Filipa Živojinovića, koji se od supruge ne odvaja ni privatno ni poslovno.

I njihova svadba bila je medijski popraćena širom Balkana. Aleksandra i Filip vjenčali su se u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, u koju su se uputili kočijama, a prije svadbenog veselja opet su se vratili u vilu, gdje je mladoženja prenio mladu preko praga.

Veliko slavlje nastavili su u "Belexpo" centru gdje je oko 900 zvanica uživalo u fantastičnoj atmosferi, hrani i piću, a sve ih je koštalo oko 400.000 evra. Sve je bilo podređeno mladencima, a pred kraj im je iznijeta torta od 10 spratova. Za brume su dali samo 5.000 evra.

Gospođa Živojinović otkrila je tada kakve probleme je imala zbog detalja na vjenčanju, otkrila je da joj je veo zadao najveću glavobolju nekoliko dana prije same ceremonije - "Umjesto u Srbiju, pošiljka je iz Italije otišla u Memfis, a kako se sve to dogodilo u petak, pred vikend, rekli su nam da veo ne može da stigne u Beograd prije četvrtka, odnosno do dana naše svadbe", otkrila je gospođa Živojinović, koja je ipak bila najsrećnija mlada.

Vjenčanje Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića 50.000 evra.

