OVO SU 2 RAZLOGA DA ŠEF ŽELI DA VAM DA OTKAZ! Možete da ih "NAMIRIŠETE" prije vremena - jedno stalno RADE

Njujorški komičar otkrio je dva znaka koja ukazuju da će vam šef dati otkaz.

Izvor: Profimedia

Da li uopšte postoje neke naznake da ćete dobiti otkaz na poslu? Koji znaci ukazuju na to otkriva njujorški komičar Ben Svini. On je odlučio na napravi video u kojem je, kako i sam kaže, želio da ilustruje kako šefovi lažu.

Svini je inače bio inspirisan raznim psolodavcima koje je upoznao tokom svojih osam godina u poslovnom svetu. U jednom od skečeva inspirirao se masovnim otpuštanjima koja su česta u korporacijama..

Prvi znak je da šef prati apsolutno sve to radite.

"Što god da radiš, nastavi to da radiš, neće proći nezapaženo. Podijeliću će s vama dokument na kojem morate da radite svaki dan, ali to je kao uređaj za praćenje aktivnosti koji šefu otkriva što radite iz sata u sat, od ponedeljka do petka", izjavio je.

Drugi znak - šef najavljuje sastanak za nedelju dana kako bi vidio gdje ste stigli sa zadatkom.

"Imati ovakvog šefa znači da se najvjerovatnije nećete dobro zabaviti niti napredovati u karijeri", rekao je Svini koji otpuštenim zaposlenicima savjetuje da promijene karijeru.

Pogledajte više u videu: