"NAPOLJE, PA ŠMRČITE" - Pevačica izbacivala mlađe kolege iz kafane zbog DROGE: "Znam da se udaraju po nosu u toaletu"

Zorica Marković ispričala je kako je pojedine kolege izbacivala iz svoje kafane kad ih uhvati da se drogiraju u toaletu.

Pevačica Zorica Marković koja iza sebe ima dugu i uspešnu karijeru, već duže vreme bavi se i ugostiteljstvom. Ona je sada istakla koliki je protivnik psihoaktivnih supstanci i poručila pevačima da je bolje da pre svirke konzumiraju alkohol.

"Nikad nisam volela da cinkarim kolege, to nije moj stil, ali kad je droga u pitanju, nisam imala granicu u bezobrazluku. Kroz moje kafane je prošlo milion ljudi. Cela estrada zna koliko se dugo bavim ugostiteljstvom i nikad za mene i moj posao niko nije imao ružnu reč da kaže. Pokušavali su, širili su priče da ne isplaćujem muzičare, ali njima na ceh. To nije istina i za to bi se znalo. Mlađe kolege su dolazile i kad vidim da odlaze više puta u toalet, znam da se udaraju po nosu. Čim vidim da se neko zaključava, upadnem i kažem: 'Napolje, pa šmrčite'. Ne treba mi inspekcija na vratima, a još manje narkomani u kafani", ispričala je pevačica i otkriva da je neke kolege savetovala da se manu droge, a ako im treba gas pred nastup, da se late čaše:

"Neki koje sam hvatala da se lupaju po nosu sam kasnije savetovala da je bolje da popiju koju čašicu rakije ili tome slično nego da se navlače na hemiju. Svako će da krene od dva-tri šmrka, ali posle to ode u hronično i tešku zavisnost. Neću da se posle priča da se narkomani provode u mojoj kafani, pritom su to mladi ljudi, pred kojima je tek život. Neki od njih su mnogo poznati, a samo je nekoliko njih priznalo sve, a to su Aca Lukas i Darko Lazić. Ostali se kriju, a javno propagiraju neke leve vrednosti".

Markovićka je potom objasnila da može da se pohvali odličnim poslovanjem, kao i da su jednom prilikom muzičari s kojima je prekinula saradnju širili laži po gradu da nije isplaćivala dnevnice - "Pustila se jednom prilikom buva da ne plaćam svoje ljude i da kasne plate. To nema veze s istinom. Pričali su neki muzičari s kojima sam imala dogovor da sami rade na bakšiš i da stave u džep sve što zarade. Znači, mogli su da odnesu i 500 evra ako tokom večeri zarade, reč nisam rekla. Ako je neko veče prošlo lošije, za to nisam kriva što nije bilo para. To oni sebi neka pripišu što ne znaju da uzmu bakšiš. Sve radnike uredno plaćam, tako da niko ne može da mi nađe manu, samo mogu da lažu", rekla je Zorica koju je nedavno u emisiji ponela pesma, pa je prevrnula garnituru.

