PORODICA GA SE ODREKLA JER JE BISE*SUALAC! Šok ispovest pevača - Bojan bio u bolnici zbog depresije, a evo OD ČEGA ŽIVI!

Bojan Tomović, pevač koji se nedavno oglasio iz bolnice, gostovao u emisiji gde je otkrio da nije u kontaktu sa majkom i bratom

Pevač Bojan Tomović pre nekoliko dana je zabrinuo svoje pratioce objavom na Instagramu, na kojoj se vidi da je u bolnici, i da ga lekari leče strujom.

Tomović je tada odgovorio na medijske spekulacije da je "pokušao da se ubije", a sada je, nakon izlaska iz bolnice otkrio kako se bori sa bipolarnim poremećajem, ali i da godinama nije u kontaktu sa porodicom.

"Ni najvećem neprijatelju ne bih poželeo da se nađe u stanju koje ja imam. Odmalena sam u bolnicama, na terapijama i nema promene kad je lečenje u pitanju. Moje stanje je takvo da ide od najgore depresije i crnila do najveće euforije. Kad uzimam lekove, ponašam se kao biljka, a kad ih ne uzimam, stanje je još gore. U suštini, terapiju ne smem da preskačem, ali se i to dešavalo, radio sam to na svoju ruku", rekao je Bojan i dodao:

"Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu i razmišljao o tome da bi najbolje bilo da se ne probudim. Eto do koje mere idu te crne misli. Ne može to da zamisli zdrava osoba. Depresija je nešto na šta se čovek nikada ne navikne. Nema šta nisam probao, a evo sada sam otišao na privatnu kliniku da vidim kakva će situacija tu da bude. Plaća se, naravno, imao sam neki štek koji sam dao za to i iznosi nekoliko hiljada evra. Znam za mnoge pevače koji su tu dolazili, ali o tome ćute. Naravno, ne bih da drukam".

Tomović je potom otkrio i od čega živi, pošto retko nastupa, ali i rekao da nema pomoć porodice.

"Živim u Budvi, a tamo imam i nekoliko apartmana koje izdajem. Kaplju mi pare odatle, tu je nešto i od autorskih prava i to mi je sasvim dovoljno za život. Nisam zahtevan čovek. Bitno mi je da imam za sebe i ljubimca. S porodicom nisam u kontaktu, ne viđamo se i ne čujemo previše jer su me se majka i brat odrekli kad sam rekao da sam bise*sualac. Preko toga nisu mogli da pređu, a vi znate kako je to kad se tako nešto izjavi u Crnoj Gori. To je nekako sramota za porodicu, ali nemam nameru da se krijem i živim dvostrukim životom".

