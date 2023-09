Gastroenterolog upozorava na popularnu namirnicu: "Svi mislimo da je zdrava, a ona PREPUNA ADITIVA"

Gastroenterolog upozorava na namirnicu za koju svi misle da je zdrava, napominjući da je nikada ne konzumira.

Posljednjih godina, kupcima postaje sve važnije čime se hrane, zbog čega se češće opredjeljuju za zdrave namirnice. Tako u marketima obično biraju posnu, organsku, dijetetsku, vegeterijansku ili bezglutensku hranu, ali postoje zablude koje vladaju. Jedna od njih vezana je za popularnu namirnicu koju konzumiraju i oni koji su redovno fizički aktivni, vjerujući da je potpuno zdrava. Riječ je o proteinskim pločicama, a prema rečima gastroenterologa Harmoni Alison, pune su šećera i aditiva.

Kako kaže, ona ih nikada ne konuzmira. "Nikada ne jedem proteinske pločice. Obično su visoko obrađene i sadrže velike količine aditiva nepoznatog porijekla, iako mnogi ljudi misle da su zapravo zdrave", upozorila je. Isto tako, dodaje kako su mnogo bolja opcija prirodni izvori proteina poput orašastih plodova, sjemenki bundeve i putera od kikirikija.

Proteini jesu važni za naše zdravlje, ali konzumacija proteinskih pločica može da nanese više šteti nego koristi, napominje Alison. Studije pokazuju kako neke proteinske pločice mogu da sadrže veliki broj kalorija i dodatog šećera, a prekomeran unos proteina obično nema koristi za zdravlje prosječne osobe i u nekim slučajevima takođe može da bude štetan.

Takođe, proteinske čokoladice su pune šećera. U jednoj čokoladici od 55 grama, može se naći od 20 do 30 grama šećera, što je količina šećera koja je jednaka 4 do 6 kockica šećera. Ove čokoladice mogu da budu pravi neprijtelj i da vam odmognu u dolaženju do zdravog života i održavanju tjelesne težine.

