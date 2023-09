IMAO DVIJE OPERACIJE, KAŽU DA KRIJE DA JE IŠAO NA LIPOSUKCIJU: Žika se promjenio zbog nove djevojke!

Žika Jakšić je promjenio životne navike zbog nove izabranice.

Izvor: Instagram/nikadnijekasno_official

Voditelj i producent Žika Jakšić poslednjih godinu dana uživa u novoj romantičnoj vezi. Iako je imao zdravstvenih komplikacija zbog kojih je završio na operacionom stolu, u javnosti se komentariše njegov izgled - izgleda "nikad mlađe", a zbog vitke linije pojedini tvrde da je išao na liposukciju.

"Istina je da je on imao dvije zdravstvene intervencije, operaciju slijepog creva, kada su mu ljekari za dlaku spasili život jer mu je prijetila sepsa, i operaciju kile, što je već rutinska stvar. Ali pored toga on je stvarno promjenio životne navike i vjerujem da je to ključno. Žika je prije godinu dana ostavio alkohol, je li vjerujete da od tada ne pije", rekao je neimenovani izvor i otkrio da je njegova nova partnerka unijela promjene u njegov život.

"On je to prelomio kada se zaljubio u novu djevojku prije godinu dana. Možda je njoj smetao alkohol, a možda je stvarno on prvi put osjetio da je srećan i da mu kako je sam rekao više ne duva promaja kroz srce", dodaje isti izvor.

Činjenicu da više ne konzumira alkohol svojevremeno je komentarisao i sam Jakšić, koji je rekao da ima problem kada ode u kafanu jer ne zna šta da naruči.

"Dok sam pio alkohol bio je široki spektar. Vina, rakija, viski, pošto sokove ne pijem ostaju mi kisjela i obična voda i kafa. E, to mi je jedino dosadno".

BONUS VIDEO: