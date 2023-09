PRVA TUČA U ELITI - MILJANA SKOČILA NA BEBICU! Nenadu otkazale kočnice - Kulićeva završila na podu, izašla u SUZAMA!

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se posvađali, a došlo je i do fizičkog kontakta.

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica raskinuli su vezu, ali od tada ne prestaju sa javnim prepucavanjem i brojnim optužbama. Porodica Kulić je optužila Bebicu da im duguje skoro 60.000 evra, a onda je on odlučio da iznese sav njihov "prljav veš" i to pred kamerama.

On je ušao u aktuelnu sezonu Zadruge, gdje se suočio oči u oči s Miljanom, a nakon par prvih mirnih dana došlo je do prvih čarki među njima, sada i fizičkog kontakta. Nakon što su se nedavno cijelu noć svađali i jurili po imanju kada je Bebica iscjepao Miljani cigarete i nije joj dao da spava, došlo je do novog sukoba bivših partnera.

Bebici su potpuno otkazale kočnice zbog Miljaninih riječi, pa je odgurnuo sto iza nje s kog je pala. Oni su se međusobno vrijeđali, a Miljana je pokušala da uzvrati Bebici, pa je nasrnula na njega i krenula da ga udara, dok su se ukućani okupili, ne bi li spriječili totalnu katastrofu.

Kada su ih cimeri umirili, Miljana je otišla u pušionicu i krenula da plače, a potom je napustila Bijelu kuću i otišla u dvorište, kako ostali ne bi vidjeli njene suze. Definitivno ovo neće biti njihov poslednji okršaj, s obzirom da je Bebica najavio totalno raskrinkavanje porodice Kulić.

