PODRŽAVAM NJEGOV ULAZAK U ZADRUGU! Ana Radulović o suprugu i učešću u rijalitiju - "Nema gledanja KROZ PRSTE!"

Ana Radulović otkrila je kako bi reagovala na odluku supruga da postane deo rijalitija Elita.

Izvor: Instagram/mirceradulovic/printscreen

Nakon što su mediji danima brujali o njihovom razvodu, voditeljka Ana Radulović za MONDO je sve demantovala i istakla da je u njenom braku sa pevačem Mirčetom Radulovićem sve u najboljem redu.

Atraktivna brineta nije krila koliko su je razbesnele ove priče, ali se mirne glave vratila svom poslu. Anu sada gledamo na mestu voditeljke Zadruge, odnosno rijalitija Eita, a sada je iskreno odgovorila na pitanje kako bi reagovala ukoliko bi njen suprug odlučio da se useli na imanje u Šimanvcima.

Takođe, priznala je i da li bi on, ukoliko dođe do toga, imao neke povlastice u odnosu na druge rijaliti učesnike.

"U ovom slučaju, možda bi mi i predstavljalo problem, ali ako bi on to odlučio, onda bi morao da bude svestan da ja moram da budem profesionalna i da tu nema gledanja kroz prste. Podržala bih ga u toj odluci, što da ne. Ja sam još davno bila za to da on uđe u rijaliti, ali je on neko ko puno radi i ja sada puno radim i mislim da u ovom trenutku ne bismo uspeli da uskladimo kada bi on sada ušao i ne bi bio tu 24 sata mesecima", rekla je Ana, a zatim je pitana da li je nekad razgovarao sa članovima produkcije o ulasku u rijaliti:

"Nemoj to da me pitaš, ne mogu to da ti odgovorim", rekla je Ana kroz smeh.

