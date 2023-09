4 NAMIRNICE ZBOG KOJIH TELO NEPRIJATNO MIRIŠE! Jednu svaki dan konzumiramo - evo kako da sprečite SMRAD i ZNOJENJE

Pogledajte koje 4 namirnice pojačavaju neprijatan miris tela!

Svaka osoba ima svoj specifični miris, tokom leta se više znojimo, te je on i pojačan. Međutim, ono što jedemo, pored određenih lekova, uticaja hormona i zdravstvenog stanja, može da stvori neprijatan miris tela.

Kako biste to smanjili ili sprečili, nutricionistkinja Ešli Toš otrkiva koju hranu bi trebalo da izbegavate. Kako kaže, na našem telu žive bakterije koji se hrane znojem, to dalje dovodi do neprijatog i pojačanog mirisa.

"Crveno meso, na primer, uzrokuje da naša tela proizvode masni znoj, a bakterije na našoj koži se razmnožavaju zbog toga i mogu da stvore neprijatan miris. Naš znoj je zapravo bez mirisa i postoji razlog zašto kažu da si ono što jedeš", dodaje nutricionistkinja.

Namirnice koje mogu izazvati neprijatan miris tela uključuju:

Beli luk

Njegov intezivan miris i te kako utiče i na naš. Miris belog luka možete da neutrališete dodavanjem spanaća ili nane u jelo kako biste.

Crveno meso

Preterano konzumiranje crvenog mesa može da pojača intezitet mirisa tela. Zapravo to je odgovor, kako naša tela razgrađuju visoki nivo masnih kiselina.

Mlečni proizvodi

Kada naša tela vare mlečne proizvode, hrana oslobađa jedinjenje koje se zove trimetilamin koje ima riblji miris kada se oslobodi. Ako vaše telo ne može pravilno da svari trimetilamin, on se može osloboditi kroz znoj, izazivajući miris.

Kofein

Iznenađujuća vest za ljubitelje kafe! Kofein iz kafe i drugih napitka može da poveća proizvodnju znoja. Kofein ide u naše apokrine znojne žlezde koje su odgovorne za proizvodnju masnog znoja koji bakterije na našim telima jedu - kako bakterije jedu ovaj znoj, on izaziva neprijatni miris.

Alkohol

Ako ste imali priliku da osetite nekog ko je popio priličnu količinu alkohola i to tokom leta, sigurno vam je poznat taj miris tela. Na taj način, telo se kroz znoj čisti od alkohola.

