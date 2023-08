KOLIKO KARMEN ELEKTRA NAPLAĆUJE ONLYFANS SLIKE? Otkrila i koji DIO TEIJLA joj stalno traže da snima - "PRESMIJEŠNO"

Karmen Elektra ima OnlyFans nalog na kojem naplaćuje po slici ili snimku, a evo šta joj fanovi stalno traže da "zumira"!

Izvor: Instagram/carmenelectra

Glumica i voditeljka Karmen Elektra pridružila se nizu poznatih koji su otvorili OnlyFans naloga. Karmen je svoj profil otvorila samo nekoliko nedelja nakon proslave 50. rođendana, a kaže da je pratioci zasipaju zahtijevima koje djelove tijela da snima.

Prezgodna Karmen Elektra, za čijim scenama u kupaćem kostimu u seriji "Čuvari plaže" mnogi muškarci i danas uzdišu, otkrila je koji deo tela najviše intrigira njene pratioce.

"Stalno dobijam zahteve da snimam stopala. I to mi je presmiješno", rekla je ona.

Izvor: Instagram/carmenelectra

"Nisam mnogo razmišljala o otvaranju OnlyFans naloga. Uživam u činjenici da imam kontrolu nad svojim slikama, i što me niko ne cenzuriše kao na drugim platformama, poput Instagrama. Jednostavno sam pomislila - ja ovo moram da uradim. Hoću da budem sama svoj gazda i da delim svoju kreativnu viziju, a da mi niko ne stoji nad glavom i govori - nemoj ovo, nemoj ono, sakrij to i to", rekla je ona za "Pipl".

Izvor: Instagram/carmenelectra

Karmen Elektra na OnlyFans postavlja fotografije u kupaćem kostimu ili donjem vešu, nikada nije "bez ičega". Njen nalog je besplatan, ali za ekskluzivne postove naplaćuje i do 25 dolara. Postoje i takozvani VIP paketi po mnogo višoj cijeni, a Elektra je najavila i da će sa fanovima razgovarati "na individualnoj bazi".