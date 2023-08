Sjećate se Mišel Umezu, ljepotice koja je prije dvadesetak godina bila u centru pažnje zbog Ronalda Nazarija da Lime?

Nekadašnja ljubavnica Ronalda Mišel Umezu riješila je da otvori "Only Fans" nalog! Jedan od najboljih napadača u istoriji poznat je po burnom ljubavnom životu, a sa Mišel je imao kratak ali buran odnos i na kraju mu je ona rodila i sina. Sada ova ljepotica ima 41 godinu i spremna je na novu avanturu.

"Želim sve ovo da uradim u umjetničkom svjetlu. Već znam da postoje različiti stilovi. Želim da pravim puno umjetničkih golih fotografija. Kao umjetnica, sam svoje tijelo koristila i u sportu i sad me podržavaju ljudi koji su mi bliski. Umjetnost nema veze s vulgarizacijom. I prije sam bila manekenka, jer sam već s 13 godina bila na modnim revijama u Japanu", rekla je Mišel u najavi svog "Only Fans" kanala.

Ona se do sada bavila bodibildingom, ali je rešila da se povuče iz sporta i da sada prodaje fotografije fanovima. Ronaldo se o tome nije oglašavao. Pogledajte kako ona izgleda:

RONALDOVA BIVŠA OTVORILA ONLY FANS: Prvo se operisala da "vrati nevinost", sad će da se "skida zbog umjetnosti!"

Ranije je podigla buru sa izjavom da je zbog upotrebe anaboličkh steroida imala "nezasit apetit za seksom", ali je otkrila i broje negativne nuspojave korišćenja anabolika kao što su gubitak kose, pojava akni... Nekadašnji brazilski napadač je prvo negirao vezu sa Miše,l, ali je kasnije morao da prizna sina koga mu je ona rodila.

Nedavno je ona tvrdila da je hirurškim zahvatom povratila nevinost i da sada kada je opet djevica ne želi da spava ni sa kim prije braka! "Seks može samo ako se vjenčam u crkvi. Još nisam našla pravu osobu. Tražim muškarca s istom svrhom i željom koju imam ja. Nije me sramota to da priznam, stvarno to želim", rekla je Mišel.