IMAM 23 GODINE I TELO KOJE MI NE ODGOVARA - LJUDI SU U ŠOKU: Kada me vide, svi hoće da me NOSE KAO BEBU

Neobična priča o Šoni Re, devojci od 23 godine koja ima telo devojčice od osam godina.

Izvor: instagram/thereal_shaunarae99

Devojka od 23 godine po imeno Šona Re, svojevrsna je atrakcija. Ova Amerikanka koja živi u Pensilvaniji celog života se susreće sa jezivim komentarima, a povod je njeno telo. Zapravo, Šona ima telo devojčice od otprilike osam godina.

"Kada biste me pogledali, pomislili biste da sam normalna devojčica koja radi normalne stvari za devojčice. Ali, istina je da nisam devojčica. Ja sam žena, 22-godišnjakinja", kaže Šona.

Ovoj neobičnoj devojci su lekari sa svega šest meseci dijagnostikovali redak oblik raka mozga. Bolest je uticala na njen rast, stala je na svega 116 cm.

"Kada biste me pogledali, pomislili biste da sam normalna devojčica koja radi normalne stvari za devojčice sa svojom zabavnom, ludom porodicom. Ali, istina je da nisam devojčica. Ja sam žena, 22-godišnjakinja zaglavljena u telu osmogodišnjakinje", ispričala je u svom TLC rijaliti šou po nazivu " Am Shauna Rae".

Otkrila je i kako joj je zbog svog izgleda teško da pronađe dečka. Ono od čega njeni roditelji najviše strahuju jeste da se zbog svog izgleda privući "bolesnike", tačnije pedofile. U rijalitiju je Šona pričala o tom kako ljudi reaguju kada je sretnu, a neretko se dešava da imaju potrebu da je podignu uvis, kao bebu. Što joj se, naravno, baš i ne dopada.

"To se često događa. Najviše to mi rade stariji ljudi i zato to nekako razumem", ispričala je i dodala da se to najčešće dešava kada izađe sa porodicom.

"Obično su to susreti kada sam u restoranu sa svojom porodicom. Mnogi me pozdrave tako što me podignu i zagrle", kaže i dodaje da se trudi da je ovo ne uvredi, jer razume da drugi nisu uvek svesni njenog stanja.

"Ljudska bića treba tretirati jednako. Moramo da shvatimo da svako ima svoje granice i da to moramo da poštujemo", zaključila je.

