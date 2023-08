JEZIVA SMRT RODITELJA TV ZVEZDE: Otišli su zajedno, baš onako kako bi i želeli - POTRESNE reči sina posle tragedije

Voditelju jedinu utehu u bolu i tuzi predstavlja činjenica da su mu otac i majka preminuli zajedno nakn 60 godina braka i "tiho otišli".

Izvor: Instagram/philspencertv

Britanski voditelj i novinar Fil Spenser (53) oglasio se nakon smrti oba roditelja koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći. Otkrio je jezive detalje pogibije majke i oca, Ričarda (89) i Ane (82).

Voditeljevi roditelji su izvučeni iz vozila koje je skrenulo sa sporednog puta i s mosta upalo u reku, ali nisu uspeli da ih ožive. Navodno su napuštali svoju farmu da bi otišli u lokalni pab na ručak, ali automobil je ubrzo upao u plitku reku iako se kretao veoma sporo.

U srceparajućoj objavi na Instagramu voditelj je otkrio da su njegovi rodtelji putovali s negovateljem koji je uspeo da se izvuče kroz zadnji prozor i da zatraži pomoć, iako je automobil bio okrenut naopačke.

"Veoma tužno su moji predivni roditeji preminuli u petak. Kao porodica, svi se trudimo da nađemo utehu u tome da su mama i tata otišli zajedno, te da nikada neće morati da tuguju za onim drugim, a to je samo po sebi blagoslov. Iako su oboje bili u odličnoj formi proteklih dana, mamina Parkinsonova bolest i tatina demencija su se pogoršali i budućnost je bila neizvesna. Toliko da mi je mama pre samo nedelju dana rekla da se pomirila s mišlju da će verovatno oboje otići, zajedno. I tako je i bilo. To je ono što je Bog za njih planirao i bio je to dobar plan", napisao je voditelj, te nastavio s detaljima nesreće.

"Nije bilo fizičkih ozleda i čisto sumnjam da bi se borili protiv smrti - držali bi se za ruke pod vodom i samo bi tiho kliznuli..."

Objasnio je da je njegov brat, farmer, imao perorez te tako mogao prerezati pojaseve u automobilu, i izvukao ih je iz reke, ali nikada se nisu osvestili.

"Iako užasno tužni i šokirani, postoji nešto što nam olakšava - svima u porodici je jasno da, ako uopšte postoji nešto poput 'dobrog kraja', onda je to to. Užasan je osećaj trenutno, ali nakon 60 godina braka umreti zajedno, na farmi koju su toliko voleli, znam da će mi biti uteha u budućnosti. Mama i tata su zajedno, na istom mestu, što je baš onako kako bi oni želeli da bude", poručio je Fil Spenser.

Filova sestra je baš prošle nedelje otkrila da je njen otac patio od demencije, te rekla da ga je odvela u pab prvi put posle godinu dana.

BONUS VIDEO: