VELIKA TUGA U DOMU VODITELJA PINKA! Potresnim rečima se oprostio od MAJKE - Lavice moja, ah ti tvoji poslednji dani...

Voditelj Pink televizije se srceparajućim rečima oprostio od svoje voljene majke.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Novinar i voditelj Milan Raonić, koji godinama radi na televiziji Pink, saopštio je tužne vesti svojim pratiocima putem društvene mreže Fejsbuk.

Milanu je preminula majka, a on je oprostio od nje potresnom porukom i podelio nekoliko dirljivih fotografija sa njom.

"Mama, lavice moja, hvala ti za sve! Za tvoju borbu, za svu ljubav koju si mi pružila i brigu, a brinula si od mog prevremenog rođenja do tvog poslednjeg dana. A tvoji poslednji dani... Eh, to ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju, a kamoli tebi koja si bila anđeo na zemlji, a sada si, siguran sam, moj anđeo čuvar", napisao je on i dodao:

"Slike nisu u crno beloj boji, jer ovo nije rastanak - ostaješ večno prisutna u mom srcu. Volim te i hvala ti za sve!".

Izvor: Facebook/Milan Raonic/screenshot