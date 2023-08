AMBULANTNE SU PUNE PACIJENATA SA POVIŠENOM TEMPERATUROM! Dr Delić otkriva: U pitanju je "letnji" GRIP - ovo su SIMPTOMI

Infektolog dr Dragan Delić objašnjava koji su simptomi "letnjeg gripa"!

Izvor: PrvaTV/Screenshot

Ambulante su poslednjih dan pune pacijenata sa visokom temperaturom. O kojim je sve virusima reč i zbog kojih simptoma morate da se obratite lekaru, za Prva TV objasnio je dr Dragan Delić.

Kako je na samom početku istakao, reč je "letnjem gripu" iza koga se kriju enterovirusi.

"To je jedna brojna familija virusa, recimo to su koksaki virusi, grupe A i grupe B, sa 30 serotipova ili podipova. Tu su ehovirusi sa 34 serotipova i tu su novi enterovirusi koji se obeležavaju brojevima od 68 do 71. Znači, to je velika grupa virusa koji se prenose najčešće fekalno-oralnim putem", objašnjava doktor i dodaje:

"Naime, bolesnik u fazi te bolesti i posle toga izlučuje virus putem stolice 5 do 8 nedelja, a neki čak i duže ako su imuno kompromitovani. Sa tom stolicom oni kontaminiraju, s obzirom na naše higijenske, lične i kolektivne navike, kontaminiraju i svoje prste, kontaminiraju hranu, kontaminiraju vodu. I sad druga osoba putem usta unese tu hranu, vodu ili kontaktom, ne opere ruke i tako infekcija kruži. Vrlo retke su infekcije respiratornim, kapljičnim putem, znači to je moguće, ali dominantna je fekalno-oralna infekcija", objašnjava dr Delić.

Doktor ističe da inkubacija je obično od dva do 14 dana. Pošto ovi virusiaju afinitet ili tropizam prema gotovo svim tkivima i organima koji postoje u nama, klinička slika ovih infekcija je dosta šarena, ali najčešće, kao i kod drugih infektivnih bolesti, 50-80% prođe asimptomatski. Tačnije, pacijenti ga preleže na nogama - dodaje dr Delić.

"Ovi ostali prođu manifestno i to kada je manifestno, prođe kao recimo letnji grip sa povišenom temperaturom, malaksalošću, bolovima u mišićima, to se odleži i sve lepo prođe bez nekih posledica. Međutim, doktor ističe da u nekim situacijama bolesnici dobiju meningitis - zapaljenje moždanih ovojnica, zatim ospu, dijareju...", rekao je za kraj.

