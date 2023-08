"GASTRITIS MOŽE DA NASTUPI NAGLO SA JAKIM SIMPTOMIMA!" Dr Stanišić upozorava: Ovu hranu treba POD HITNO da izbegavate

Doktorka Svetlana Stanišić otkriva kako nastaje gastritis i koji su simptomi!

Doktorka Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu i profesor fizičke hemije, objasnila je koju ulogu ima naš želudac i šta sve doprinosi stvaranju gastritisa - upale sluzokože želuca. Ona je ispod jedne objave na svojoj društvenoj mreži opisala ova stanja i savetovala na koji način da vodimo zdravu ishranu.

"Želudac ima ulogu da sve što unesemo pretvori u kašu koja će biti istisnuta kroz otvor od 1,5 cm u tanko crevo, a njegov zadatak je veoma težak ako hranu gutamo u komadima", započela je ona, a zatim se osvrnula na gastritis.

"Gastritis je stanje zapaljenja želudačne sluznice koje može biti uzrokovano brojnim faktorima - od konzumiranja alkohola, kafe, upotrebe nesteroidnih inflamatorika ili lekova protiv bolova, do infekcije Helicobacter pylori. Način ishrane u velikoj meri utiče na kontrolu simptoma, uz neophodnu promenu životnih navika i samodisciplinu", dodala je i otkrila koji su njegovi simptomi.

"Gastritis može nastupiti naglo, sa intenzivnim simptomima, ali može imati i hroničan tok. Nekad može dovesti do želudačnog čira, koji ima sklonost za malignu alteraciju. Ipak, u najvećem broju slučajeva gastritis je relativno bezopasno stanje, koje se manifestuje nadimanjem i bolovima u gornjem delu stomaka, ispod grudne kosti, ali i slabošću, nesvesticom, vrtoglavicom, gubitkom apetita. Svi ovi simptomi uglavnom postaju izraženiji posle jela. Prolazno nadimanje u predelu želuca može biti posledica upotrebe žvakaćih guma, slamki i gaziranih sokova, pušenja, loših protetskih radova, gutanja velikih, nesažvakanih komada hrane, ali želudačni problemi mogu biti deo sistemskih, autoimunih bolesti, Kronove, celijačne bolesti i drugih, kada crna stolica može ukazivati na krvarenje iz želuca", objasnila je dr Stanišić detaljno..

Kada je reč o hroničnom gastritisu, kako kaže, on takođe može da dovede do progresivne atrofije želudačne sluznice, što uzrokuje nedostatak želudačne kiseline. Uz to, preuzimanje vitamina B12, gvožđa, kalcijuma, cinka i magnezijuma prilično je sniženo. Hrana koja ima visok sadržaj masti odlaže pražnjenje želuca, a najvažnije je izbegavati hranu koja je procesirana, konzervirana kao i hranu koja ima visok sadržaj masti (pomfrit, čips, krofne, hamburgeri, sve što je pohovano u fritezi).

"Od mlečnih proizvoda možemo koristiti jogurt, mladi sir, kiselo mleko, pavlaku, ali izbegavati punomasni kačkavalj, posebno dimljeni, velike količine mleka i sladoled. Nemasno meso i plavu morsku ribu je preporučljivo koristiti, ali zato treba izbegavati dimljeno, masno meso, pohovano u fritezi, proizvode od mesa sa velikom količinom aditiva i soli", napisala je na kraju.

