ZNAM VLAHOVIĆA, ALI NIŠTA NIJE BILO: Sandra Afrika o fudbalerima - "Kakvi avioni, moraju da pitaju mamu i tatu za novac"

Pjevačica Sandra Afrika se osvrnula na tračeve koji kolaju o njoj, kao i na saradnju sa Miletom Kitićem

Pjevačica Sandra Afrika ovog leta ima zakazane nastupe u Crnoj Gori, a u pauzama uživa na svojoj jahti sa prijateljima. Nedavno joj se na ljetovanju pridružila i starleta Maja Marinković, koja je objavljivala slike iz provoda i sa njenih nastupa na društvenim mrežama.

Sandra otkriva da je zadovoljna zakazanim nastupima i da joj znači "što je pun svaki klub u kojem nastupa",a potom se dotakla nedavnog susreta sa Miletom Kitićem, za kojeg je igrala na početku svoje karijere:

"Pozdravili smo se, sjedjeli smo za istim stolom na jednoj svadbi. Sve je bilo okej. Nismo puno komunicirali. Povrijedio me je na početku, bila sam klinka. O mene se baš dosta finansijski okoristio, ali ja to tad nisam znala. Ljudi su htjeli da me vide na sceni s njim, tražili su da me vodi sa sobom. Nisam imala pasoš, bila sam maloljetna, 16 godina sam imala. Samo sam mu jedno tražila - da me najavi Marini Tucaković da odem da mi uradi pjesmu. On je u međuvremenu promijenio broj telefona i nije mi pomogao. To me je jako povrijedilo i razočaralo. Nisam tražila pare, samo pet minuta njegovog vremena. Da li se naljutio što više ne želim da plešem na njegovim nastupima, ne znam. To nikad nisam saznala", rekla je Sandra Kuriru, a potom ponovila izjavu koja je izazvala brojne komentare - da su fudbaleri stipse, ali se dotakla i navoda da je bila u vezi sa Dušanom Vlahovićem.

"Mi nismo bili zajedno. Znam dečka, ali ništa nije bilo. Pričali su i da sam bila s Lukom Jovićem, da je slao avion po mene, ali to nije tačno. Njega ne poznajem. To mi je bezveze. Fudbaleri moraju da pitaju mamu i tatu za novac, a daleko od toga da imaju para da šalju za nekog privatni avion. To je moje iskustvo, nek se ljuti ko hoće", rekla je Sandra.

