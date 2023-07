PUNIH 5 MJESECI SAM IZGLEDALA KAO PSIHOPATA! Hoću da upozorim sve žene koje "peglaju" bore oko usana - OVO JE ODVRATNO

Želela je da ukloni bore, a dobila je zaleđeni osmijeh.

Izvor: TikTok/screenshot/chloeellies

Tiktokerka po imenu Kloi odlučila je da upozori sve žene koje žele da se podvrgnu proceduri podmlađivanja. Željela je da ukloni nekoliko sitnih bora u predjelu oko usana, ali se gorko pokajala. Suočila se sa posledicama "zaleđenog osmijeha", zbog kojeg je, kako kaže, mjesecima izgledala kao psihopata.

"Željela sam da imam što ljepši osmijeh, da podmladim i malo ispeglam svoje usne i tu regiju. Kada sam došla kući, primijetila sam da mi je cijela regija usana bukvalno zaleđena. Uopšte nisam uspijevala da se nasmijem, ma koliko pokušavala, svi mišići oko usana bili su mi blokirani. Sad kada pogledam svoje fotografije iz tog perioda, vidim da sam izgledala kao psihopata", rekla je Kloi i dodala:

"Ukoliko bih nekome trebalo da dam životni savjet, on bi glasio: 'Ne ubrizgavajte botoks!'. Tačnije, možete ga ubrizgati ukoliko želite da se podmladite ili da ispeglate nešto, ali nikako to ne radite prije nekog bitnog događaja kao što su vjenčanje ili putovanja", ispričala je Kloi koja je vjerovala da će situacija biti bolja, ali se to nije desilo. Zbog toga se vratila u kliniku u kojoj je radila intervenciju.

"Tamo su mi objasnili da ništa nije pošlo po zlu. Moguće je jedino da su mi možda malo više botoksa ubrizgali, pa da je moje lice tako reagovalo. Čekala sam i čekala da se moj prirodni osmijeh vrati, ali dani su prešli u nedelje, a nedelje u mjesece, tako da sam punih pet mjeseci imala 'zaleđen plastični osmijeh'. To je bilo odvratno", rekla je Kloi i dodala:

"Pogledajte kako sam normalno i prirodno izgledala pre botoksa, a kako svih tih pet mjeseci koliko je trajalo moje zaleđeno izdanje u kome nisam mogla da pomjerim gornju usnu i izgledalo je kao da je ni nemam", požalila se ona, a njeni snimci pregledani su oko 140.000 puta na TikTok-u. Mnogi su se složili sa njom, ali i istakli da je srećna okolnost što je sve to trajalo samo 5 mjeseci. Pogledajte sve detalje u snimku: