"BROJ MOŽDANIH UDARA TOKOM VRELIH DANA JE POVEĆAN! Neurolog Jolić upozorava: Evo kako da prepoznamo SIMPTOME na vrijeme

Dr Velibor Jolić, neurolog u specijalnoj bolnici "Sveti Sava" otkriva da je tokom ljeta povećan broj moždanih udara...

Moždani udar je bolest koja u našoj zemlji, kao i u svijetu, svake godine odnosi veliki broj života. Najčešće nastaje usled prekida dotoka krvi u mozak i tada se radi o ishemijskom moždanom udaru, a rjeđi uzrok je prskanje krvnog suda. Dodatni problem ovih dana prave i visoke temperature, koje smanjuju dotok krvi u mozak, pa je opasnost veća.

Dr Velibor Jolić, neurolog u specijalnoj bolnici "Sveti Sava" za RTS kaže da broj moždanih udara tokom ovih vrelih dana nije bio povećan, čak je incidenca nešto manja kada se uporedi sa zimskim periodom.

"Naravno to ne znači da ljudi nemaju smetnje. Imamo jedan veliki broj pregleda zbog nekih opštih simptoma - slabosti, malaksalosti, nestabilnosti, vrtoglavice, iznemoglosti, nekih utrnulosti koje su praćene povećenom psihičkom napetošću. Tako da mi tu moramo da izdiferenciramo šta je tu zapravo moždani udar, a šta su neke objektivne smetnje koje ljudi osjećaju kada su ovako grozne vrućine", dodaje dr Jolić.

Na ovako visokim temperaturama uvek su najugroženiji hronični bolesnici, ističe neurolog, a pacijenti koji su preživjeli moždani udar su u najvećem riziku, jer imaju više faktora rizika i nemaju tako dobru sposobnost adaptacije na vremenske neprilike.

Takođe, poslednjih deset godina primjetan je trend da je značajno povećan broj ljudi mlađih od 50 godina koji imaju moždani udar, ističe dr Jolić.

"Pojedinačno, kod mlađih osoba, najčešći uzrok nastanka moždanog udara je povreda krvnog suda. Mi to zovemo disekcija, to je neko raslojavanje krvnog suda kod nekih nefizioloških, neprimerenih, trzajnih pokreta vrata, od saobraćenih nesreća pa do nekih grubih kiropraktika, do nekog namještanja atlasa i aksisa, do nekog prekomjernog istezanja vrata", objašnjava neurolog.

Faktor rizika predstavljaju i dramatične promjene u načinu života, kao što su promene u načinu ishrane, sve manje kretanja i nezdrave navike.

Kako da prepoznamo simptome moždanog udara

Kod moždanog udara, u djeliću sekunde, neka bitna funkcija organizma ispada iz igre naglašava neurolog. Najčešće je to oslabljena jedna strana tijela, lijeva ili desna, zatim izmijenjen osjećaj u jednoj strani tijela, potpuno izgubljen osjećaj, umrtvljenost, kao da nemamo jednu stranu tijela. Javlja se problem sa govorom ili sa nerazumijevanjem govora.