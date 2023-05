OD MOŽDANOG UDARA U SVETU UMRE SVAKI 3. ČOVEK! Dr Marković otkriva kako nastaje, koji su SIMPTOMI i kad počinje LEČENJE

Doktorka Branka Marković objašnjava kako nastaje moždani udar i koji su simptomi. Proces rehabilitacije počinje odmah!

Treći uzrok smrtnosti u svetu je moždani udar, a vodeći je uzrok invaliditeta kod odraslih osoba. Upravo zbog toga ej potrebno da, ljudi koji su ga doživeli, odmah započnu proces rehabilitacije. O tome kako teče oporavak posle moždanog udara, gostujući na K1 TV govorila je doktorka Branka Marković.

Kako je na početku istakla, proces oporavka nakon moždanog udara je veoma kompleksan, a onda je objasnila kako dolazi do moždanog udara.

"On nastaje na dva načina. Jedan je izhemijski kada dolazi do začepljenja krvnog suda, a drugi je kada dođe do pucanja krvnog suda, pa se javlja krvarenje u mozgu", objašnjava doktorka. Na pitanje šta je gore, ona ističe da toga nema, već je tada jedino važno da se zna koliki je deo mozga oštećen.

"Ono što je jako važno, jeste da je apsolutna hitnost javljanju lekaru, najvažnija i najznačajnija", objašnjava dr Marković i dodaje koji znaci upozoravaju na tu hitnost.

Na prvom mesto, to je narušen hod, zatim iskrivljenost, teškoća sa govorom, nestabilnost, promene sa okolinom - osoba ne čuje ili ne razume ljude šta joj tačno govore. Takođe, nekoliko dana pre moždanog udara, dolazi do njegove najave:

"To su tzv. TIA, tranzitorni ishemički ataci, koji često mogu da nagoveste moždani udar. Međutim ako smo na vreme došli kod lekara, u prva četiri sata već može da se deluje", dodaje doktorka.

Kada je reč o rehabilitacija moždanog udara, ona se započinje odmah - prvog dana nakon nastanka samog moždanog udara.