NEMA IZUZETKA, SVI SU UGROŽENI VRUĆINAMA! Dr Bašić upozorava: Krvni sudovi i vene su na UDARU - ovako ćete im POMOĆI

Dr Snežana Bašić otkrila je kako da pomognemo kvnim sudovima tokom paklenih vrućina!

Izvor: Kurir TV

Kardiolog Snežana Bašić , gostujući na Kurir TV upozorila je da su vrućinama ugrožene sve kategorije stanovništva i da nema izuzetka. Ona se osvrnula na šta bi sve trebalo da obratimo pažnju...

"Posebno su ugroženi ljudi koji imaju problem sa cirkulacijom, sa srcem i sa krvnim pritiskom. Ugroženi su, takođe, i oni koji imaju problem sa crijevima i sa stomakom. Svaka vrsta oboljenja i zdravstvenih problema povećava stepen ugroženosti, ali svi treba da obrate pažnju", rekla je dr Bašić.

Kako visoke temperature najveći problem stvaraju krvnim sudovima, navela je vježbe koje mogu pomoći venama u uslovima velikih temperatura.

"Vene su krvni sudovi koji nemaju mišićni sloj. Arterije imaju mišiće i oni se kontrahuju u ritmu rada srca. Arterija može da se kontrahuje i nezavisno od rada srca, a vena ne. Venu puni srce i ona se mehanički prazni sama. Dobro je podići noge iznad nivoa glave da ispraznite svoje vene", rekla je Bašić i dodala:

"Takođe, masaža nogu kad polazite od stopala ka butinama. Tako vraćate krv iz vena ka srcu. Vene se u ovakvim klimatskim promjjenama prošire i onda može doći do pucanja kapilara, a naročito do proširenja vena. Tako slabite zid vene. Isto i topla hladna voda. Lijepo je da leti tuširate svoje noge hladnom vodom, a dobar je i ulazak u vodu, bazene i rijeke. Pogotovo za žene. One su osjetljivije zbog manjka testosterona i viška estrogena."