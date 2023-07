OVO JE SNIMAK ZBOG KOJEG ŽENE POČINJU DA GLEDAJU TENIS: Najzgodniji muškarac sa Vimbldona im pomutio razum

Snimak 26-godišnjeg tenisera preplavio je društvene mreže.

Snimak Matea Beretinija (26) prije meča postao je viralan. Slobodno možemo da kažemo da su za to zaslužne žene koje ne kriju da nisu ostale imune na njegovu pojavu. Snimak je pregledan više od 300.000 puta na TikTok-u, a prikazuje zgodnog Italijana dok hoda, smije se i pozira sa fanovima. Mateo je razlog zbog kojeg će mnoge, one koje to do sada nisu, početi da prate tenis.