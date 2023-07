BACALI SU JE NIZ STEPENICE, PALILI CIGARAMA I TUKLI DO BESVESTI! Digla sam buru zbog koje je mnogo njih danas u ZATVORU

Zbog ćerke koju je izgubila, pokrenula je neumornu borbu i uspela da se izbori za nove zakone.

Nikol Foks iz Irske ili Koko, kako ju je nazvao nećak nedugo nakon što se rodila, bila je prvakinja Irske i Engleske u karateu i na putu prema crnom pojasu. Volela je muziku i ples, pa je često sa prijateljima odlazila na festivale i koncerte. Veselila se svakoj proslavi Božića uz svoje najbliže, a porodična druženja su često održavali i na plažama, gde bi po cele dane lovili rakove.

Njeno ponašanje je odjednom počelo da se menja, kada je imala 18 godina. Vršnjaci su je zlostavljali svakodnevno, a maltretiranje je bilo fizičko i mentalno - palili su je cigaretama, gurnuli na sto tako snažno da je iščašila kuk, vukli je niz stepenice dok nije došla do dna i tukli kad god su imali priliku. Kako kaže njena majka Džeki Foks, uprkos svemu, zlostavljanje koje je proživela na društvenim mrežama - bilo je još gore.

"Svaki dan su joj govorili da se obesi i umre. Poslali su joj snimak omče sa uputstvima kako da se obesi. To je trajalo tri i po godine", otkrila je njena majka. Nikol je postajala sve tužnija, a borila se sa velikim stresom. Njena majka je uvek bila spremna da joj pomogne i pruži savete, ali ističe da se u potpunosti osećala nemoćno kad je počelo zlostavljanje.

Kad se vratila kući 18. januara 2018. godine, pronašla je ćerku kako jedva diše nakon što je pokušala da se ubije. Nikol je nakon toga primljena u bolnicu gde su je priključili na aparate za održavanje života. Preminula je u jutarnjim satima 20. januara, dok ju je majka držala za ruku. "Ona je bila moja jedina devojčica. Iako je imala 21 godinu kad je umrla, još uvek je bila moja beba. Pametna, duhovita, pomalo drska, puna ljubavi i poverenja. Uvek me je činila ponosnom i u isto vreme izluđivala. Jako mi nedostaju ti dani", prisetila se njena majka.

Džeki Foks odlučila je da krene u neumornu borbu za dodatnim zakonima koji bi sprečili da se ovakvo zlostavljanje ponovi i istovremeno održali sećanje na Nikol. Kaže da na početku nije imala veliku podršku od strane skupštine i ministara, pa je odlučila da održi proteste ispred Vladinih zgrada, piše Jutarnji.hr. Alarmirala je sve medije i društvene mreže koji su joj omogućili podršku naroda.

"Stvarala sam mnogo buke i nikad nisam odustajala", opisala je Džeki godine tokom kojih se borila za zakone. Zakon pod nazivom "The Harassment, Harmful Communications and Related Offences" ili "Coco's Law" zvanično je donesen 28. decembra 2020. godine u Irskoj. Njime se definisalo objavljivanje i zloupotreba intimnih slika, uz zatvorsku kaznu u trajanju do sedam godina, a istovremeno je dodatno uređen zakon o uznemiravanju.

"Dan kada je donesen zakon bio je najveći gorko-slatki trenutak u mom životu. Bilo je sjajno što drugi sada imaju zaštitu, ali ja sam morala da izgubim ćerku kako bi je oni dobili - to nije pošteno. Nikada više neću moći da vidim Nikol, zagrlim je, poljubim ili joj reći da je volim", objasnila je Džeki, dodajući da je neizmerno ponosna. Često dobija poruke od roditelja koji joj govore o svojim iskustvima sa decom koja takođe trpe zlostavljane. Džeki do smrti svoje ćerke nije shvatala koliko je taj način maltretiranja zapravo rasprostranjen, pa ju je iznenadilo kad su i drugi počeli da dele svoje priče.

"Upravo sada, dok razgovaramo, ima ljudi u zatvoru zbog ovog zakona, a još mnogo njih čeka suđenje ili su trenutno pod istragom. Sada postoje posledice", istakla je neutešna majka. Uvođenje zakona dovelo je i do promena u školama i na društvenim platformama u smislu prevencije onlajn zlostavljanja i nasilja. Džeki redovno gostuje u školama i na fakultetima, gde drži govore kako bi podigla svest o digitalnom nasilju i samoubistvu. U budućnosti bi ipak volela da vidi i da društvene mreže poput Fejsbuka, Snepčeta ili Tiktok-a, takođe preuzimaju više odgovornosti i kontrole u ovakvim situacijama.

"Aplikacije poput ovih ubijaju našu decu. Ne kažem da treba da ih se rešimo, ali sigurno moraju da preuzmu veću kontrolu", istakla je. Svakodnevno naglašava i važnost intenzivnog slušanja žrtava, koliko je zapravo bitno da se one shvate ozbiljno i svako zlostavljanje prijavi policiji uz dokaze.

"Ako ovakvo zlostavljanje utiče na nekoga, molim vas razgovarajte sa porodicom, prijateljima, učiteljima ili nekom drugom osobom od poverenja. Suzdržavanje i ćutanje samo pogoršavaju situaciju. Važno je da se čuje da zlostavljanje ubija i sada konačno postoje i posledice", zaključila je Džeki.

