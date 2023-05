"PLJUVALI SU MI U KOSU I GAĐALI ME HRANOM" - Ema Radujko o strašnom vršnjačkom nasilju: "Obratite se nekome, RJEŠIVO JE"

Mlada pjevačica Ema Radujko progovorila je o strašnom vršnjačkom nasilju koje je trpjela tokom srednje škole.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Ema Radujko sa 17 godina započela je muzičku karijeru i odmah privukla veliku pažnju domaće javnosti, a zbog svakodnevnog vršnjačkog nasilja morala je napusti srednju medicinsku školu koju je pohađala. Ona je u emisiji ispričala kakvo nasilje je trpjela zbog kog je prešla na vanrednu nastavu.

"Išla sam u medicinsku školu i normalno, kao sva druga djeca, kako sam počela da se bavim čime se bavim, tada sam snimala samo za Tiktok i ja sam djevojka koja vodi higijenu o sebi, a djevojke tamo su malo drugačije. Nisu navikle, u nekom su skroz drugom fazonu, u muškastom fazonu, iskreno. Bila sam zlostavljana bukvalno svaki dan. To je bilo 'kako si se obukla', gađanje hranom, pljuvanje sa stepenica u kosu. Tada sam zajedno sa svojim roditeljima i profesorima složila da se prebacim na vanredno školovanje", ispričala je Ema Radujko kod Ognjena Amidžića, koja je željela da sve podijeli zbog druge zlostavljane djece.

"Ima mnogo djece koja to kriju i ćute i samo zato sam rekla da je uvijek i da treba da se obrate nekome da to što prije riješe, jer je rešivo. I da znaju, da ja kao njihov uzor, da znaju da sam i ja prošla kroz to i evo gde sam sad", dodala je mlada pjevačica.

Ema Radujko koja je tek nedavno postala punoljetna često je na meti negativnih komentara zbog izazovnih fotografija, ali čini se da se mlada pjevačica ne obazire na njih, te usjpešno radi i gradi muzičku karijeru.