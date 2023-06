Ovaj dečak, poreklom iz Kine, navodno je, već mesecima izložen vršnjačkom nasilju u beogradskoj školi.

U Osnovnoj školi "Branko Radičević" na Novom Beogradu desio se novi slučaj vršnjačkog nasilja. Jedan od roditelja đaka te škole tvrdi za Blic da su dva dečaka u svlačionici za vreme fizičkog vaspitanja tukli dečaka kineske nacionalnosti, a da je on sutradan u školu doneo nož. Direktorka te ustanove Suzana Lipić poručuje da je istraga u toku, te da škola neće propustiti niti afirmisati bilo kakvu nasilnu situaciju.

Informaciju o slučaju vršnjačkog nasilja Blicu je ispričao jedan od roditelja odeljenja 7/5, u koje ide i dete koje su drugari tukli. Za taj slučaj su saznali, kako kaže, na nedavnom roditeljskom sastanku, a od detetove majke. Navodno je dečak mesecima izložen vršnjačkom nasilju.

"Šutirali ga, pljuvali..."

Roditelj je ispričao da su dva odeljenja sedmog razreda imali zajednički čas fizičkog vaspitanja, a da je za to vreme dečak, kineski državljanin, ostao u svlačionici i igrao se na telefonu. Potom su, kako ona tvrdi, došla tri dečaka, jedan ga je držao dok ga je drugi tukao. Dečak, kineski državljanin, navodno, u ruci je tom prilikom imao hemijsku olovku i braneći se ubo je jednog od dečaka u majicu. Kada je pokušao da izađe, dečaci su ga srušili na pod, šutirali i pljuvali. To su, prema rečima roditelja, gledala neka dva dečaka koja, kako kaže, nisu reagovali, niti su nastavnik i policajac u školi znali šta se dešava.

Dečak sutradan došao sa nožem u školu

Roditelj dalje priča da je učenik kineske nacionalnosti sutradan došao u školu sa nožem i pokazao ga drugaricama iz odeljenja. "Prema našem mišljenju, to je bio vapaj da neko obrati pažnju na njega, jer on da je hteo nešto da uradi, uradio bi. Ne opravdavam taj potez, dajte mu ukor ili smanjite ocenu iz vladanja. Zamislite da je on taj dan, kada je poneo nož, naleteo na tu dvojicu koja ga redovno maltretiraju, da je su ga oni opet nešto maltretirali... i da se ne daj Bože ponovi 'Ribnikar'", priča jedan od zabrinutih roditelja.

Naglašava da smatraju da i njemu treba izreći neku meru, ali da žele da se nasilnici sklone iz škola. Roditelj naglašava da ovo nije prvi put da se dešava vršnjačko nasilje, te da su za to saznali na sastanku od pre dva dana. "Mi smo pitali šta treba da se desi da neko bude izbačen iz škole i na to nismo dobili odgovor i očajni smo. Ne znam da li mi očekujemo previše kao roditelji, jer smo u prošlom veku išli u osnovnu školu, gde se izbaciš iz škole, napiše se nasilno ponašanje pa da vidimo gde ćeš da se upišeš. Nama nije svejedno, pogotovo posle svega što se desilo u poslednjih mesec dana", kaže zabrinuti roditelj.

Pomoću kamera će preciznije utvrditi šta se desilo

Direktorka škole je pojasnila da je deo hodnika koji je zatvoren vratima, spletom okolnosti pokriven kamerom, pojašnjavajući da su kamere tu zbog požara koji je izbio pre dve godine u svlačionici. "Zato imamo prilike da preciznije utvrdimo šta se zaista desilo u tom delu škole. Ne bi mogli ni da utvrdimo šta je bilo u svlačionici, jer naravno da ne bismo stavljali tamo kamere, već je u tom delu malo jasniji pregled šta se tačno desilo", pojasnila je ona i dodala da bi bilo neozbiljno da o tome priča pre nego što se pokaže roditeljima učenika i pre nego se daju izjave.

Direktorka tvrdi da je "sve pod kontrolom"

Direktorka škole rekla je da nisu znali da je vršnjačko nasilje trajalo, da to tek utvrđuju, dodajući da je sve pod kontrolom. "Da li se nešto desilo, desilo se. Da li se to nešto odrazilo na druge okolnosti koje su mogle potencijalno biti opasne, to smo utvrdili i ovde smo da zaštitimo svakog učenika. Ja sam čak i kontaktirala Ambasadu Kine, tražeći podršku i razumevanje", kazala je Suzana Lipić za Blic.

Ona naglašava da potpuno razume zabrinutost roditelja, ali i poručuje da slučaj niko nije zanemario ili prepustio, već da sve rade u saradnji sa nadležnim institucijama. "Ne možemo mi ništa mimo zakona da radimo. Kamo sreće da imamo više psihologa i pedagoga, da ih uključimo u rad sa decom, da im pomognemo na pravi način. Potpuno razumem zabrinutost roditelja, ali škola zaista sve preduzima", tvrdi Lipić.

Odgovarajući na pitanje kakve će sankcije biti, kaže da je proces pokrenut i da postoji protokol o postupanju. Pojasnila je da se prvo utvrde okolnosti šta se desilo, uzmu se izjave, a da se vaspitno disciplinski postupak pokreće ako ima elemenata.

"Ja razumem na primer da smo mi nešto utvrdili pa su sada ljudi nezadovoljni nepravdom, utvrđenim činjenicama, zaštitom nekog nasilnika... Ali ovo je tek pokrenuto. Zbog zaštite podataka ne smemo da iznosimo podatke, pogotovo što je to sve sveže", rekla je Lipić i dodala da bi davanjem izjava ugrozila istragu.