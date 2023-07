MLADENCI OČAJNI - PORAŽAVAJUĆI I SRAMNI TREND! Koverte s novcem nestaju, Bubanja: Od sada SIGURNOSNA KESA!

Na srpskim svadbama sve više vlada "trend kleptomanije" - mladencima nestaju koverte sa novcem, a iza ovih krađa stoje njihovi najbliži.

I za svadbu sada treba osiguranje, ali ne od nezgode, već od rodbine i prijatelja. Kutije kradu braća i kumovi, koverte zaposleni u restoranima, a umesto za ovalnim stolovima, tašnice i novčanici će, po svemu sudeći, uskoro u sef. Kako da pokloni ostanu bezbedni dok se veselimo i zašto mladenački apartman nije uvek sigurna soba, otkrio je Boško Bubanja iz Udruženja "Ivent industrija Srbije".

"Dešavalo se i ranije, ali kako kriza u društvu jača, ovo se pojavljuje u većoj meri. Svadba je jedan kompleksan čin. Nestanak koverata i novca iz koverata je problem, a najbolja varijanta jeste da se predupredi. Najbizarnije situacije su kada najbliži zloupotrebe situaciju i ukradu novac", rekao je Bubanja u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

"Prevencija je suština svega. Svaka svadba ima čestitanje i slikanje, a to je trenutak kada se mladencima uručuju pokloni. Najčešće se to skuplja u kutiji, a kutija se prenosi u apartman koji mladenci imaju na raspolaganju. Kako bi se sprečile mogućnosti da još neko uđe u taj apartman, postoji video nadzor, što je jedna od preventivnih stvari. Dodatni faktor sigurnosti je da se sve koverte nakon čestitanja stave u sigurnosnu kesu. To su kese kojima se prenose poverljiva dokumenta, prenose je banke, pošte, često je i novac u njoj. Ima jedinstveni bar kod i kad se jednom zatvori, ne može da se otvori, a da se ne pocepa", objasnio je Bubanja.

Predstavnik Udruženja "Ivent industrija Srbije" prisetio se slučaja kada je mladoženja shvatio da mu je nestalo pet koverti.

"Kad mladoženja stavi koverte u kesu, kesa ide u sef, šifra na sef. Mi organizujemo tu kesu, kroz Udruženje edukujemo restorane. To je jako mali trošak, nije ni sto dinara. Nekada smo od restorana očekivali hranu i piće, ali to vreme prolazi. Sada se bave mnogo širim spektrom organizacije događaja", istakao je Bubanja i ispričao slučaj iz Crne Gore:

"Bilo je slučajeva kad mladenci pokušavaju da isceniraju krađu. Znam za slučaj kada je rođeni brat ukrao poklone iz sobe. U jednom hotelu u Crnoj Gori odnet je novac iz kutije i ubačen u sef, bez te kese. Sutradan je mladoženja rekao da mu je nestalo pet koverti. Znao je tačno koliko i prijavio je direktoru hotela. Direktor nije imao poverenja, a onda je video da je mladoženja u pravu. Na elektronskoj bravi na sobi imaju logove gde se vidi tačno kad je ko ulazio u sobu. U trenutku dok je bila torta u svečanoj sali, šef recepcije koji ima master ključ od sobe i sefa, ušao je u sobu, zadržao se 45 sekundi, izvukao nekoliko koverti i otišao", ispričao je Boško Bubanja.

