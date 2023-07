NINA NE VERUJE ŠTA PIŠE U POZIVNICI ZA SVADBU! Mladenci "prešli igricu": Više se ne stavljaju PARE u KOVERTU - sad OVAKO

Nina je ostala u čudu kada je dobila pozivnicu za svadbu! Evropljani otišli korak dalje...

Izvor: Kurir TV

Nekada se na svadbu nije bez poklona koji će mladencima biti potrebni na novom životnom putu. Posteljina, posuđe, nameštaj o ostalo bilo je sastavni deo svadbenog poklona. Danas, sve je potpuno drugačije. Svadbeni poklon u vidu novca u koverti se već godinama unazad sve više podrazumeva, ali čini se da su u Evropi otišli korak dalje, što je ljude s Balkana potpuno šokiralo.

Korisnica TikToka s naših prostora, Nina Skočak, objavila je na pomenutoj mreži priču o pozivnici koju su ona i njen partner dobili od prijatelja, a ono što je pisalo u dnu pozivnice ju je šokiralo.

"Džef i ja idemo na svadbu kod njegovog prijatelja u septembru i dobijemo pozivnicu. Ja gledam tu pozivnicu i na dnu piše bankovni račun. Ja gledam u to i pitam ga šta ovo znači. On kaže 'pa da uplatiš pare pre svadbe'. Ja kažem 'ma nemoguće, to su samo ti ljudi tako napravili'. On kaže 'ne, to je ovde normalno, pogledaj ovu pozivnicu", počela je priču Nina, koja je dodala da je to u Belgiji uobičajeno.

"U Belgiji se to tako radi, ljudi ne donose pare u kešu na svadbu, nego ti uplate pare na račun pre svadbe, i to je to. Sad kad bolje razmislim, realno, to je top. Ne moraš da podižeš keš, uplatiš ljudima na račun i to je to, ljudi dobiju pare da imaju pre same svadbe, pa im je lakše da organizuju", zaključila je ona, te upitala svoje pratioce šta oni misle o ovoj praksi.

"Jako me zanima šta vi mislite i da li biste vi ovo ovako uveli. To nikad nisam videla kod nas.

U komentarima su se našli najrazličitiji odgovori, od onih šaljivih, pa sve do ozbiljnih:

"A gde ću 20 maraka uplatiti", "Pa to je skroz okej, ali ne za naš mentalitet", "Na uplatnicu upišem za tortu i kićenice", "Pametno", "Top", "Kako ću toster i mikrotalasnu da uplatim na račun", samo su neki od komentara.

"Mislim da bi kod nas to bilo neshvatljivo i da bi ljudi bili zgroženi, ali sa druge strane je skroz okej jer ljudi od toga mogu da otplate svadbu", smatrala je jedna devojka.

A šta vi mislite o ovoj vrsti svadbenog poklona?

Pogledajte detaljno u videu:

Pogledajte 00:53 Poklon za venčanje Izvor: tiktok/ninaskocak Izvor: tiktok/ninaskocak

BONUS VIDEO: