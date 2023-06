KAD JE UZELA CRVENI KONAC U RUKE, PREMRLA SAM: Beograđanka se udala u Požarevcu i doživela šok - MRMLJALA JE JEZIVE REČI

Devojka iz Beograda se udala za mladića iz Požarevca i doživela neprijatno iznenađenje kada je svekrva počela da sprovodi neke rituale...

Izvor: Shutterstock/EA230311

Svadbeni običaji se menjaju gotovo iz decenije u deceniju, a koliko će se mladenci pridržavati tradicije, zavisi od sredine. U nekim ruralnim krajevima još uvek se praktikuje da mladoženja puca u jabuku kada ide po mladu, u mnogim mestima širom Srbije se i dalje krade njena cipela koja se potom puni novcem, mada najčešće dever kupuje nevestu, cenkajući se sa njenom rodbinom.

Mnogi od ovih običaja se sa simpatijama sprovode i danas u većim, urbanijim sredinama, ali postoje i neki za koje većina nikada nije čula. Osim u narodnim pesmama, a ni tada im nije bilo jasno o čemu to govore...

U takvoj situaciji našla se jedna mlada iz Beograda koja se zaklela na ljubav momku iz Požarevca. Očekivala je veliku svadbu, pregršt zvanica koje ni sam mladoženja ne poznaje, kolo ispred kuće, bukulju, zastavu i sve "redno" što se narodski kaže, ali jedno nikako nije… O situaciji koja ju je bukvalno prestravila u danu koji je trebalo da bude najsrećniji za nju, ispričala je u pismu za MONDO.

"Nisam ja od onih uobraženih Beograđanki sa Vračara koje na pijacu idu s belom pudlom pod miškom, a uveče pijuckaju aperol špric i vode neki neverovatno 'zanimljiv' život na Instagramu. Verujte mi, sasvim sam 'normalna'. Kada mi se jede mogu i da kuvam i da jedem 'suve' sendviče, pijem kafu i u fensi kafićima i lokalnim kafanicama, volim i klubove, ali i mesta gde ljudi pričaju, umesto da samo poziraju i slikaju se", objasnila nam je Vesna V.

Ljubavna priča sa Milanom desila se slučajno, upoznali su se jedne večeri u nekom beogradskom klubu, oboje naterani da odu u isti iako im nije bilo do izlaska. Valjda ih je to spojilo. Počela je priča, ispostavilo se da imaju mnogo toga zajedničkog. Jedan izlazak, drugi, bioskopi, koncerti, mesec, tri, pet... i već su počeli da žive zajedno. Milan je, inače, iz Požarevca. U Beogradu je završio studije i zaposlio se. Vesa je radila (privremeno) u jednom butiku na Vračaru, i uporedo završavala fakultet. Godinu i par meseci kasnije, odlučili su da se venčaju.

Svadba u Požarevcu

"On mi je sve objasnio. Njegovi drže do tradicije, važno im je da svadba bude tamo, da mogu da pozovu sve rođake i prijatelje, nezgodno je da putuju svi u Beograd. Nije mi smetalo. Moji roditelji su ležerni ljudi, sasvim im je bilo svejedno gde će 'treska' da bude, čak mislim da im se dopala ideja o venčanju po tradicionalnim običajima", kaže Vesna.

Odluka je pala, kupila je venčanicu, a sve oko pripreme svadbe prepustila svekrvi i svekru. Ipak, priznaje, nije očekivala da će se baš toliko držati neke tradicije. Pa tako, svekrva je sastavila listu "stvari" koje treba da pribavi, od sita, pirinča, pa sve do "nakončeta", odnosno najmlađeg muškog deteta, bebice u njihovoj familiji. Bilo je na listi još nekih predmeta za koje nije znala šta znače i čemu će da posluže, ali nije se posebno ni interesovala, Mislila je, o kakvom god da se običaju radilo, sigurno neće trajati dugo, a i svakako je zarad njihove zajedničke sreće.

Međutim ono šti se desilo u "devojačkoj" sobi, umalo je nije izulo iz cipela.

"Već sam bila obukla venčanicu, šminekerka je 'udarala poslednji glanc'. Napolju se čula muzika, mladoženja je već stigao, lumperaj je uveliko trajao. Trebalo je uskoro da dođu da me kupe od mog brata od tetke. Bacila sam poslednji pogled u ugledalu, da čekiram da li je sve OK, kad mi je odjednom prišla svekrva noseći crveni konac u rukama. Izbegavala je da me pogleda, već je mrmljala sebi u bradu 'da sve bude u redu, da se ne muči'. A potom mi vezala taj crven konac oko struka. U tom momentu me je oblio hladan znoj, prestravila sam se! Zvučalo je kao neko bajanje, zašto crveni konac, za koji znam da se stavlja protiv uroka, na meni? I šta je to moglo da krene po zlu, šta je trebalo da istrpim i 'da se ne mučim'. Prvi put otkako poznajem Milana sam pomislila da možda pravim grešku i da nisam svesna u šta ulazim.

Nisam uspela ništa da progovorim, već su se vrata otvorila, mladoženja me je kupio (nisam sigurna da mu se dopala moja zaleđena faca u tom trenutku), a onda se tek desilo nešto neočekivano. Neke njegove rođake, mlade devojke su dohvatile crveni konac na mom struku i snažno ga pokidale. Svi su se nasmejali, samo ja nisam imala pojma šta se zapravo desilo", kaže u pismu Vesna.

Naravno, nije izdržala da sačeka kraj svadbe da pita Milana šta je ono "bajanje" značilo. Objasnio joj je da je to stari srpski običaj da se mladama vezuje crveni konac oko struka. Pre nego što mladoženja dođe po nju, devojke iz porodice treba da ga cimnu i pokidaju. Ako se pokida sa lakoćom - to znači da će nevesta imati lak porođaj, eto, tako se verovalo.

"Ma, ima ona pesma što peva Ana Bekuta, 'Crven konac', kako nisi čula? To je to, taj običaj...

'Vezaće mu moja ruka

crven konac oko struka

da me oženi'...", rekao je kroz smeh", objasnila je.

Kad je ovo čula, laknulo joj je i konačno je mogla da se opusti i uživa u slavlju. Kako kaže, ona i Milan imaju sjajan brak, a porođaj joj jeste bio lak - nevezano za konac i običaje!

