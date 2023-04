DOBILA DIJAMANT OD FUDBALERA, ZAKAZALI DVIJE SVADBE! Tamara Milutinović otkrila detalje planova - "Nećemo da čekamo!"

Tamara Milutinović i njen izabranik Darko Jevtić zakazali su vjenčanje.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Tamara Milutinović već duže vrijeme uživa u ljubavi sa fudbalerom Darkom Jevtićem, kojeg je upoznala preko društvenih mreža. Koliko je zaljubljena ni jednog trenutka nije krila, a nedavno je svom izabraniku izgovorila "da".

Fudbaler ju je zaprosio na proslavi svog rođendana, a romantični snimci danima su kružili po društvenim mrežama. Sada je na red došlo i vjenčanje, a pjevačica je za medije otkrila da su zakazali dvije proslave. Na samom početku razgovora komentarisala je vjeridbu i svoj odnos sa Jevtićem:

"Boga mi, za mene je to bilo veliko iznenađenje, iako sam negde u dubini duše pretpostavila da će se to desiti. Darko je negdje od samog starta moj izabranik u glavi, ali nisam očekivala tog momenta zaista. Bila sam pozitivno iznenađena i mislim da sam zaprošena na način na koji bi svaka djevojka to željela", rekla je.

Pogledajte 00:58 Verila se Tamara Milutinović Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Par je zakazao vjenčanje, koje će obaviti u uskom krugu, a naredne godine će napraviti gala proslavu.

"Mi smo se odlučili da ćemo napraviti jedno malo vjenčanje za naše odabrane prijatelje i rodbinu koje će biti onako u uskom krugu, to će biti uskoro i to je samo opštinsko vjenčanje. Sledeće godine nas očekuje jedna velika svadba za sve naše prijatelje, saradnike, porodicu i familiju", kaže Tamara.

"Prosto, odlučili smo da ne čekamo, čuli smo i neka ta pravila da kada se vjeri ne smije da se čeka više od godinu dana, a nama je svadba pala za malo više od godinu dana, pa će tako biti prvo opštinsko vjenčanje za našu porodicu, a onda velika svadba."