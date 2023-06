Madona je u subotu primljena u bolnicu u Njujorku, gde se i dalje nalazi, a 15. jula je trebalo da krene na veliku slavljeničku turneju.

Izvor: Maciel / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Slavna Madona završila je u subotu u bolnici nakon što je pronađena u besvesnom stanju, gde je i dalje pod nadzorom lekara, a tome je, kako navode strani mediji, prethodilo preforsiranje oko slavljeničke turneje koju je "kraljica popa" najavila.

Izvor blizak pevačici kaže da se Madona potpuno posvetila vežbanju i da je radila i po dvanaest sati dnevno, što se odrazila na njeno zdravlje. S obzirom na to da je u subotu u areni u Njujorku bio zakazan jedan privatan događaj proba nije bilo, a vest da je Madona hospitalizovana mediji su objavili tek u sredu.

Madona je u bolnici u Njujorku u koju je primljena prvo bila intubirana i smeštena na intenzivnu negu, a potom ekstubirana i prebačena na drugo odeljenje. Njena najstarija ćerka Lurdes Leon je navodno sve vreme bila uz nju, a na društvenim mrežama je objavljivala provokativne fotografije čime je izazvala bes fanova koji su se molili za brz oporavak njene mame.

Izvor: Profimedia/Dimitrios Kambouris

Madonin menadžer u saopštenju je naveo da je pevačica završila na intenzivnoj nezi zbog ozbiljne bakterijske infekcije, te da svi očekuju da će se potpuno oporaviti. Takođe je naglasio da će obavestiti javnost o novom datumu početka turneje.

Najavljena turneja je odložena, sudeći po njegovim rečima, ali, kako kaže drugi izvor za Page Six, Madona to ne želi, već želi da se vrati probama čim za to bude spremna.

Vidi opis MADONA I DALJE POD NADZOROM LEKARA: Posle saopštenja menadžera pojavila se nova priča - zbog ovoga je završila u bolnici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Madonna/Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/_joshpopper/printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/Madonna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Dimitrios Kambouris Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Maciel / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 8 / 8

BONUS VIDEO: