Ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka kazao je u emisiji “Budimo budni” na TVCG da ga ohrabruje poruka ministarke javnih radova Majde Adžović koja je juče u Skupštini Crne Gore istakla da se ništa neće graditi ukoliko je lokalna samouprava protiv

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Komentarišući sporazume sa UAE koje je Skupština Crne Gore juče usvojila, Đeka kaže da bi bilo suludo da Vlada radi protiv interesa bilo koje opštine, prenosi TVCG.

“Tema o sporazumima sa UAE traje već mjesec dana. SO Ulcinj je više puta konstatovala da ne prihvata taj megaprojekat, uslijedili su protesti, a priključio se i NVO sektor. Ima tu raznih aspekata koji su se pominjali, od Solane do zaštićenih područja. Ono što me ohrabrilo sinoć, a to je da je predstavnik Vlade (ministarka javnih radova Majda Adžović) u parlamentu rekao da mi (Vlada) nećemo ići protiv bilo koje lokalne samouprave, već da će svaki projekat biti usklađen sa lokalnom samoupravom. To je neki dobar znak, ali ostaje da vidimo šta će se odvijati nadalje“, istakao je Đeka.

Govoreći o Vladi Crne Gore i tome da li njegova partija podržava politiku koju sprovodi Vlada, Đeka kaže da je mnogo toga u prošlosti postignuto na predlog Vlade, prenosi TVCG.

“Mi do sada nijesmo imali nijedan problem, i sve što je bilo predloženo od Vlade. Ako se sjećate, od popisa stanovništva, kad smo imali konsenzus, imali smo izbor sudija Ustavnog suda, Sudskog savjeta. Ovo je tema koja nas zabrinjava, ali ja uvijek vjerujem da ćemo naći dogovor, i ono juče me ohrabrilo. I bilo bi suludo da Vlada ide protiv potreba i vizije opštine, jer mi imamo plan koji je na snazi – PUP – na osnovu kojeg može da se radi“, istakao je on.

“U našem ministarstvu radimo punom parom. U oblasti ljudskih i manjinskih prava očekujemo Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije. To je veoma važan zakon, on će poslije usvajanja imati implikacije i na neke druge zakone koji će morati da se izmijene, ali to je jedan od ključnih elemenata koji je važan za poglavlja 19 i 23. U našem ministarstvu imamo i šest strategija: za ljudska prava, inkluziju Roma, manjine, rodnu ravnopravnost, interkulturu i strategiju za zaštitu jednakosti OSI. To je šest strategija i uspjeli smo da budemo u vrhu ministarstava koji su završili sve obaveze predate u planu rada Vlade. Čekamo jedino još mišljenje iz Brisela koje bi trebalo da bude brzo“, istakao je Đeka, prenosi TVCG.