ŠOK VIDEO PJEVAČICE ČIJI JE ROĐAK NASTRADAO U PODMORNICI! Preci joj umrli na Titaniku - posle KIKOTA, obrisala snimak!

Mikejla Malani Štraus zapanjila je svijet komentarima o tragediji podmornice Titan, a potom je odmah obrisala snimak!

Izvor: Profimedia

Pjevačica King princes, čije je pravo ime Mikejla Malani Štraus, komentarisala je tragediju podmornice Titan na TikTok-u i zaprepastila svijet. Njeno obraćanje uz smeh posebno je intrigiralo njene pratioce jer je pjevačica na poseban način povezana sa jednim od članova podmornice, ali i sa čuvenim brodom "Titanik".

Ona je pra-pra unuka Isidora i Ide Štraus koji su bili najbogatiji putnici na Titaniku 1912. godine. Proveli su skoro čitav život zajedno i nastradali jedno uz drugo. Isidor Štraus bio je suvlasnik "Macy's" kompanije. Ona je i rođaka Vendi Raš, supruge Stoktona Raša, izvršnog direktora kompanije "OceanGate", u čijem vlasništvu je bila Titan podmornica. Raš je jedna od pet žrtava koje su izgubile život u tragičnom događaju.

"Pogledajte moju porodicu. Ko želi brodom preko okeana? To zvuči užasno. Ali oni su to učinili jer su imali novca za to i umrli su. Sada ljudi kažu: 'Oh, imam toliko novca, o moj Bože, samo želim da odem u dubine okeana, u Game Cube?'. Ne. Mrtav si. Žao mi je. Oh, i bogati ljudi očigledno nisu izuzeti od donošenja stvarno glupih odluka. Zašto bogati ljudi idu u svemir? Ne moraš da budeš tamo. Ti nisi naučnik", rekla je pevačica i dodala:

KING PRINCESS PLEASEpic.twitter.com/L9PO6BxMJf — Peter B’s bank roller (@maryjanesparker)June 22, 2023

"Zato što donose užasne odluke, stalno. Mrzim ovaj svijet. Još nešto: čista ironija je da ti milijarderi odu da posjete grobove drugih milijardera i zatim umru, za mene je tako ludo. Misli li još neko isto?", poručila je ona na Tiktok-u, zatim obrisala video, ali se snimak pojavio na Tviteru.

U jednom momentu, pri kraju snimka, pjevačica je prasnula u smijeh, iako priča o smrti petoro ljudi, od kojih s jednim ima porodične veze, i to na mjestu na kom su stradali njeni preci. "Je l' to ova milijarderka kaže da su milijarderi glupi?", "Dokona naslednica je u fazonu 'ja sam jedna od vas', je li?", "Šta joj je smiješno, je l' ona razumije da su ljudi umrli, i to na strašan način?", komentarišu tviteraši...